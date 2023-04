IN FLORIDA

Un bambino di due anni scomparso giovedì scorso in Florida è stato trovato morto nella bocca di un alligatore, il rettile è stato abbattuto a colpi di pistola dalla polizia. Lo riporta Sky news Usa.

Il bimbo, Taylen Mosley, era stato dato per disperso dopo che la madre ventenne, Pashun Jeffery, era stata trovata morta nel suo appartamento di St. Petersburg. La polizia ha detto che la donna era stata accoltellata numerose volte. Il piccolo era a quasi 16 chilometri da casa, nelle vicinanze di un lago nel Dell Holmes Park.

La ricostruzione

Il padre del bambino, Thomas Mosley, è stato accusato di due omicidi di primo grado, ha dichiarato il capo della polizia Anthony Holloway. “Non volevamo trovarlo in questo modo, ma almeno ora possiamo dare un pò di pace a quella famiglia”, ha detto Holloway in conferenza stampa.

La ricerca

Alla ricerca del bambino hanno partecipato cani, un drone e le forze dell’ordine federali e statali. La causa della morte di

Taylen sarà stabilita dal medico legale. Il padre è stato portato in ospedale poiché aveva tagli sulle braccia e sulle mani, ha aggiunto la polizia del luogo.

Madre accusata di omicidio

È accusata di omicidio volontario aggravato dal rapporto di parentela e dalla minore età della vittima, la donna di 30 anni nella cui casa in via Degli Ostaggi, a Ferrara, il 17 giugno del 2021 è stato trovato a letto privo di vita il figlio di appena un anno di età. La Procura ha da poco notificato l’avviso di chiusura delle indagini ai legali della ragazza – una donna in condizione di

fragilità psichica e dal passato molto problematico, ospitata da una struttura – gli avvocati Marcello Rambaldi e Alessio

Lambertini che, al momento, si riservano ogni commento in attesa di poter analizzare la corposa documentazione d’indagine prodotta dalla Pm, Lisa Busato.