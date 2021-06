L'annuncio sui social media

Mark Hoppus, il bassista e cantante della band pop-punk Blink-182, ha comunicato sui social media che gli è stato diagnosticato un cancro.

In una dichiarazione su Twitter, l’artista, 49 anni, ha affermato di essere stato sottoposto a chemioterapia per tre mesi: «Ho il cancro. Fa schifo e ho paura, ma allo stesso tempo sono circondato da dottori incredibili, dalla mia famiglia e dai miei amici ch i stanno aiutando a superare tutto questo. Ho ancora mesi di cure davanti a me, ma sto cercando di rimanere fiducioso e positivo. Non vedo l’ora di essere libero da questo cancro e di potervi vedere tutti a un concerto nel prossimo futuro. Vi voglio bene a tutti».

Hoppus formò i Blink-182 con il cantante-chitarrista Tom DeLonge e il batterista Scott Rayner a metà degli anni ’90, pubblicando il loro album di debutto, Cheshire Cat, nel 1995.

Dopo che il batterista Travis Barker sostituì Raynor, la band pubblicò Enema of the State nel 1999, punto di riferimento per il pop-punk con singoli di successo come What’s My Age Again? e tutte le piccole cose.

Poi la band pubblicò altri cinque album che raggiunsero tutti la Top 3 degli Stati Uniti d’America. Nel 2019, Hoppus lanciò il nuovo progetto Simple Creatures, un duo con Alex Gaskarth della rock band All Time Low.

I suoi attuali ed ex compagni di band hanno espresso sostegno per Hoppus, con DeLonge che ha detto: «Sapevo da tempo che Mark avesse il cancro. Ma alle sue parole di oggi vorrei aggiungere che è un forte super-uomo che sta superando questo difficile ostacolo con il cuore aperto».