Le parole del coordinatore nazionale Antonio Tajani

propone di bloccare le cartelle esattoriali per tutto il 2021. FAPI sostiene che è necessaio anche il saldo e stralcio di tutte le cartelle.

Antonio Tajani, coordinatore nazionale di Forza Italia, su Twitter ha affermato: «Forza Italia vuole il blocco delle cartelle esattoriali per tutto il 2021 (a partire dal rottamazione ter). E chiede di cancellare i debiti inesigibili delle aziende fallite nonché di rinegoziare i debiti difficili da recuperare».

Gino Sciotto, presidente nazionale della FAPI (Federazione Autonoma Piccole Imprese), ha commentato così: «Il blocco delle cartelle esattoriali per tutto il 2021 è una proposta ragionevole, ma non risolutiva. Governo e Parlamento trovino il coraggio di varare al più presto una norma definitiva: saldo e stralcio di tutte le cartelle. È un atto di buon senso e responsabilità alla luce della grave crisi economica e sociale che si è generata nel Paese».

Sullo stesso argomento il capogruppo di Forza Italia al Senato, Anna Maria Bernini, ha affermato: «L’Italia è ancora in piena emergenza sanitaria, economica e sociale, e in questa situazione non è né giusto né realistico mantenere sospesa sulla testa di milioni di imprenditori, in difficoltà per le chiusure imposte dallo Stato, la spada di Damocle di atti e cartelle esattoriali. È una battaglia che Forza Italia conduce da mesi, e un primo importante risultato lo ha ottenuto in sede di conversione al Senato dell’ultimo decreto del precedente governo, che ha differito in modo del tutto insufficiente i termini dei versamenti. È stato infatti accolto il nostro ordine del giorno che prevede la proroga al 30 settembre del termine iniziale della notifica delle cartelle esattoriali, oltre alla proroga del termine di sospensione del versamento di tutte le entrate tributarie e non tributarie derivanti da cartelle, avvisi di addebito e avvisi di accertamento dell’Agenzia delle Entrate».