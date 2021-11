Lo ha rivelato la Stampa

Andrea Bocelli ha chiesto 125mila euro per cantare.

La Federazione Italiana Tennis lo avrebbe voluto alla finale ATP di Torino.

Il cantante e il suo staff non avrebbero voluto fare uno ‘sconto’.

Andrea Bocelli, si sa, è noto in tutto il mondo. E proprio per questo motivo costa caro. Ma quanto? Lo ha scoperto la FIT, Federazione Italiana del Tennis, che ha chiesto al celebre tenore di cantare l’inno di Mameli e un suo successo.

Parcella? 125mila euro per un’esibizione di 10 minuti, ovvero 12.500 euro al minuto. La FIT avrebbe provato ad ottenere uno sconto ma niente da fare e, come riportato da La Stampa, “il Comitato organizzatore delle Nitto Atp Finals si è dovuto arrendere: lo show lo faranno i due migliori tennisti al mondo che si sfideranno domenica. Bastano loro, non servono altre star”.

Le Nitto ATP Finals, infatti, sono in corso a Torino e c’era l’idea suggestiva di fare cantare l’inno nazionale all’artista 63enne prima dell finale tra i due migliori tennisti al mondo al Pala Alpitour. Ma nulla di fatto.

Bocelli, però, è ugualmente impegnato negli Stati Uniti d’America con un tour di 22 date che termineranno il mese prossimo, con oltre 300mila biglietti venduti e con concerti ‘sold out’ a Dallas, Houston, Denver, Sacramento, Los Angeles, Seattle e Portland.