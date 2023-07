La proposta di Bonomi, presidente di Confindustria

C’è caldo. Tanto. Temperature record si registrano da giorni in tutta Italia. E c’è chi, come Carlo Bonomi, presidente di Confindustria, che sostiene che bisogna agire per il benessere dei lavoratori.

Ospite di Start, su SkyTg24, Bonomi ha affermato: “La nostra idea è quella di perseguire un protocollo come è stato fatto ai tempi del covid, quindi sottoscrivere un protocollo tra le associazioni datoriali e i sindacati per consentire di avere delle soluzioni straordinarie in questo periodo che possano coprire tutta la platea di lavoratori. Stiamo parlando anche di qualcosa di particolare sullo smart working, quindi allargare di nuovo la possibilità di ricorrere a questa tipologia di lavoro, in modo di consentire ai lavoratori di non spostarsi e rimanere presso le proprie abitazioni. Ci sono una serie di soluzioni, tra cui quella della cassa integrazione, per i lavori più impattati da questa ondata di calore”.

La previsioni per i prossimi giorni

L’ondata di caldo che sta colpendo l’Italia da settimane continua, con temperature ancora elevate, soprattutto al Sud. Oggi e domani, 18 città sono ancora da bollino rosso, con valori che si aggirano intorno ai 40 gradi.

Le regioni settentrionali, invece, stanno vivendo un po’ di tregua dal caldo, con temperature più vicine alle medie del periodo. Tuttavia, anche queste regioni saranno interessate da un’ondata di maltempo nei prossimi giorni, che potrebbe portare a forti piogge e nubifragi.

All’inizio della prossima settimana, l’anticiclone africano si espanderà nuovamente verso il Mediterraneo centrale, portando a un ulteriore aumento delle temperature sull’Italia. Le anomalie positive saranno più marcate sulle regioni del Centro-Sud, con punte anche di 10 gradi sopra la media.

Questo weekend sarà da bollino rosso anche per il traffico, con code e rallentamenti sulle strade e autostrade. L’allerta riguarda il mattino di oggi e il pomeriggio di domani, quando il bollino sarà rosso per il traffico del rientro da weekend e vacanze.

Le città con bollino rosso: Bologna, Firenze, Ancona, Perugia, Rieti, Viterbo, Civitavecchia, Roma, Latina, Napoli, Pescara, Frosinone, Campobasso, Bari, Reggio Calabria, Catania, Palermo, Cagliari.