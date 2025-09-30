Chi ha diritto e come funziona

Al via dal 1° ottobre la possibilità di richiedere il bonus libri tramite App IO: 100 euro annui, cumulabili dal 2020, per le famiglie con ISEE fino a 15.000 euro.

Acquistare libri, che siano cartacei o digitali, è spesso una spesa non indifferente per molte famiglie. Proprio per ridurre il peso economico e sostenere chi ha redditi bassi, il Ministero della Cultura ha attivato la Carta della Cultura, un contributo dedicato alle famiglie con ISEE inferiore a 15.000 euro.

Il bonus, pari a 100 euro per ogni anno dal 2020 al 2024, potrà raggiungere un importo complessivo di 500 euro. L’obiettivo è duplice: combattere la povertà educativa e culturale e incentivare la lettura come strumento di crescita personale e sociale.

Un bonus per la cultura e la lettura

La Carta della Cultura nasce da una collaborazione tra il Ministero della Cultura e il Centro per il libro e la lettura (Cepell). L’iniziativa vuole favorire il progresso civile, sociale ed economico del Paese attraverso l’accesso alla lettura, mettendo a disposizione delle famiglie a basso reddito un sostegno concreto.

Il bonus può essere richiesto dal 1° al 30 ottobre 2025, direttamente sull’App IO. Sarà disponibile in formato digitale e avrà validità di 12 mesi a partire dall’attivazione.

Chi ha diritto al bonus libri

La Carta della Cultura è riservata a:

Tutti i nuclei familiari con residenza in Italia, italiani e stranieri

Con un ISEE inferiore a 15.000 euro per gli anni richiesti

Un solo bonus per nucleo familiare

L’Agenzia delle Entrate e l’Inps verificheranno automaticamente i requisiti per ogni annualità.

Il contributo sarà concesso fino a esaurimento fondi, quindi conviene inviare la domanda il prima possibile. A parità di ISEE, avrà la precedenza chi inoltra per primo la richiesta.

Quali libri si possono acquistare

Il bonus è spendibile solo per l’acquisto di libri, sia cartacei sia digitali, purché abbiano un codice ISBN.

Si potranno acquistare esclusivamente presso librerie e punti vendita convenzionati. La Carta non è utilizzabile per altri prodotti o servizi.

Come funziona la richiesta tramite App IO

Per richiedere la Carta della Cultura basterà utilizzare l’App IO:

Scaricare o aprire l’App IO sul proprio dispositivo.

Accedere con SPID o CIE (Carta d’Identità Elettronica).

Cliccare su Servizi e selezionare “Carta della Cultura”.

Compilare la domanda inserendo i dati richiesti.

Inviare la richiesta e monitorare l’applicazione per l’esito.

Una volta accettata, la Carta sarà visibile nell’area Portafoglio dell’app. L’importo sarà valido per 12 mesi dall’attivazione.

Graduatorie e importi erogati

Il sistema prevede la formazione di graduatorie annuali, una per ogni anno dal 2020 al 2024.

L’importo inizialmente erogato riguarderà gli anni passati (2020-2024).

Il contributo per il 2025 sarà disponibile successivamente, sulla base dell’ISEE aggiornato.

Ogni graduatoria sarà stilata secondo il livello di ISEE e, in caso di parità, in base all’ordine di presentazione della domanda.

Un sostegno concreto alle famiglie

Grazie a questa iniziativa, le famiglie con redditi bassi potranno accedere più facilmente ai libri, riducendo le difficoltà economiche e migliorando le opportunità educative.

La lettura diventa così non solo un piacere, ma anche uno strumento di uguaglianza e inclusione sociale.

Come sottolinea il decreto: “La Carta della Cultura ha lo scopo di contrastare la povertà educativa e culturale, promuovere il progresso civile, sociale ed economico della Nazione e incentivare la lettura”.