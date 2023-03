GOVERNO

Bonus trasporti 2023, come richiederlo? E quali requisiti sono necessari? Quando arriva? Sono queste le principali domande che si fa la platea per una misura molto apprezzata, soprattutto tra studenti e pendolari e che ha contribuito, col suo tetto massimo di 60 euro, ad alleviare lo scorso anno le spese mensili

Bonus trasporti 2023, manca il decreto attuativo

Per dare il via alla misura quest’anno manca ancora la pubblicazione del decreto attuativo in Gazzetta Ufficiale, che comunque non dovrebbe tardare ad arrivare.

Bonus trasporti 2023, in cosa consiste

Il bonus trasporti 2023 di 60 euro, chiamato anche bonus trasporto pubblico, è uno sconto per cittadini e famiglie da utilizzare per l’acquisto di abbonamenti, annuali o mensili, per i servizi di trasporto pubblico. Il bonus trasporti è richiedibile fino al 31 dicembre 2023 sulla piattaforma del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili (Mims).

Bonus trasporti 2023, come funziona

Il bonus trasporti 2023 di 60 euro, o bonus trasporto pubblico, è emesso sotto forma di buono, da presentare al momento dell’acquisto di un abbonamento per i servizi di trasporto pubblico. Sono esclusi dal bonus gli abbonamenti per i servizi di: prima classe, executive e business; club executive, salotto, working area e business salottino.

Bonus trasporti 2023, come si sfrutta

Il buono di 60 euro è spendibile presso un solo gestore dei servizi di mezzi pubblici. Completata la procedura online sul Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili (Mims) di richiesta del bonus, si ottiene un codice e/o un QR code da presentare in biglietteria, oppure online sul sito del Gestore scelto, al momento dell’acquisto.

In caso positivo, verrà subito rilasciato l’abbonamento richiesto. Infine, è possibile fare una richiesta al mese e ottenere il bonus trasporti qualora ci sia ancora il fondo a disposizione.

Bonus trasporti 2023, chi può richiederlo

I beneficiari del bonus trasporto pubblico 2023 sono tutti i cittadini, come studenti e lavoratori, che acquistano un abbonamento per i servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale, compresi i servizi di trasporto ferroviario nazionale.

Bonus trasporti 2023, i requisiti

L’unico requisito per richiedere il bonus trasporti 2023, o bonus trasporto pubblico, di 60 euro è di aver avuto, nel 2022, un reddito lordo annuo di massimo 20.000 euro. Perciò, non è necessario l’ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) per la richiesta.

Bonus trasporti 2023, a quanto ammonta

Il bonus trasporti copre il 100% della spesa sostenuta, entro un limite massimo di 60 euro. Perciò, se l’importo dell’abbonamento sarà maggiore di 60 euro, la differenza dovrà essere pagata dal beneficiario. Ad esempio, se l’abbonamento viene 90 €, lo sconto grazie al bonus sarà massimo di 60 euro. Perciò, la differenza che il beneficiario deve pagare è di 30 € (90-60=30).

Nel caso in cui, invece, l’importo dell’abbonamento sia minore di 60 euro, eventuali residui non potranno essere utilizzati per un altri acquisti.

Bonus trasporti 2023, come richiederlo online

Il bonus trasporti 2023, o bonus trasporto pubblico, è spendibile presso un solo gestore dei servizi di trasporto pubblico presentandolo alle biglietterie del proprio trasporto pubblico scelto che ne verificherà la validità. In caso di esito positivo, verrà subito rilasciato l’abbonamento richiesto. Dovrà essere richiesto, non appena la piattaforma sarà attiva per le richiesta 2023:

Bonus trasporti 2023, quanto dura

La durata del bonus trasporto pubblico 2023 di 60 euro sarà valido 31 dicembre 2023. Una volta ottenuto il bonus, questo deve essere utilizzato entro il mese in cui si ottiene. L’abbonamento, invece, può iniziare la sua validità anche in un periodo successivo.

