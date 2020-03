I dati della Protezione Civile

Angelo Borrelli, Capo del Dipartimento della Protezione Civile, ha aggiornato i dati sull’epidemia di coronavirus in Italia nella ormai consueta conferenza stampa.

Contagiati: Sono complessivamente 42.681 i malati, con un incremento rispetto a ieri di 4.821. Il numero complessivo dei contagiati – comprese le vittime e i guariti – ha raggiunto i 53.578. Ieri i malati in più erano stati 4.670.

Guariti: Sono 6.072 le persone guarite, 943 in più di ieri, quando il dato giornaliero sui guariti è stato di 689.

Deceduti: Il totale delle vittime è salito a 4.825, 793 in più di ieri. Un nuovo e tragico record. 546 solo in Lombardia.

Ricoverati: I ricoverati con sintomi sono in tutto 17.708, in terapia intensiva 2.857, in isolamento domiciliare 22.116.

Borrelli ha anche detto: «Voglio ringraziare i medici che hanno risposto alla chiamata, abbiamo avuto un numero molto importante, ringraziamo tutti quelli che hanno aderito, che saranno prontamente destinati alla Lombardia e agli altri territori dove ci sarà bisogno di medici». Il riferimento è al bando che scade stasera, alle 20.00, per i medici che vogliono recarsi nelle zone più colpite dal coronavirus con alloggio, indennizzo quotidiano e rimborso spese. Il Capo del Dipartimento della Protezione Civile ha anche annunciato l’imminente arrivo da Cuba di un team di medici e infermieri.