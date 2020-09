Donna incinta morta di Covid19, contagiata a una festa a sorpresa per il suo bambino

03/09/2020

Un’insegnante incinta è morta di Covid-19 dopo essere entrata in contatto con un amico asintomatico durante un baby shower (festa per dare in benvenuto a un nascituro) a sorpresa ad Anapolis, in Brasile. La 31enne Camila Graciano era incinta di otto mesi quando i suoi amici le hanno organizzato una festa a sorpresa all’inizio di questo mese. L’insegnante aveva ridotto al minimo i contatti gli altri per proteggere se stessa e il figlio durante la pandemia. Però, i suoi amici hanno organizzato una festa senza che lei lo sapesse e uno di loro aveva contratto il coronavirus: era asintomatico, per cui non sapeva di essere stato infettato. Dopo la festa, il fratello della donna, Daniel Helio Ambrosio, ha raccontato ai notiziari locali che l’amico contagiato si era sentito male e ha avvertito tutti i partecipanti della festa dopo avere appreso di essere positivo al Sars-CoV-2. Tre giorni dopo il baby shower, la donna è stata portata in ospedale a causa del coronavirus. All’inizio la famiglia ha avuto non poche difficoltà a trovare un posto in terapia intensiva per la donna ma poi un posto si è liberato all’ospedale Santa Casa, nel reparto delle gravidanze difficili, con stanze riservate alle partorienti con il Covid-19. I medici hanno indotto il parto per salvare la bambina che, nonostante sia nata prematura, è in buone condizioni. Per la madre, invece, non c’è stato nulla da fare. I medici hanno spiegato che i polmoni, la frequenza cardiaca e la pressione sanguigna della donna stavano migliorando dopo il parto ma poi le condizioni sono peggiorate il 21 agosto e il giorno dopo la donna è deceduta. In Brasile, alla data del 2 settembre, sono stati riscontrati 3,9 milioni di casi di Covid-19 e oltre 122mila decessi.

