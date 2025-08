Le previsioni de IlMeteo.it

L’Italia si prepara a un’ondata di caldo africano con temperature in forte aumento da metà settimana. Previsti picchi fino a 40°C nel weekend di San Lorenzo, con condizioni afose e sole intenso.

Lorenzo Tedici, meteorologo responsabile media de iLMeteo.it, annuncia la fine della fase mite iniziata tra il 25 e il 26 luglio. L’alta pressione torna a dominare l’Italia, portando un netto rialzo delle temperature a partire da mercoledì. Il Paese si prepara a un’ondata di calore che culminerà nel weekend di San Lorenzo, con valori termici quasi doppi rispetto al precedente fine settimana, caratterizzato da maltempo e temperature autunnali.

Instabilità al Sud, ma il sole prevale

Nelle prossime ore, residue condizioni di instabilità interesseranno l’estremo Sud. Locali rovesci colpiranno Puglia, Basilicata e, in particolare, Calabria. Tuttavia, il quadro meteorologico cambierà rapidamente. Un robusto campo di alta pressione avvolgerà l’intero territorio nazionale, garantendo cieli sereni e un clima soleggiato. Le temperature, inizialmente moderate, inizieranno a salire, senza però raggiungere livelli estremi di afa nei primi giorni.

Escalation termica da mercoledì

Mercoledì segna l’inizio dell’escalation termica. In Toscana, le massime supereranno i 35°C, mentre Roma si attesterà sui 34°C. Giovedì, il caldo si intensificherà ulteriormente, con punte di 36-37°C nel Foggiano e nelle zone interne dell’Umbria. Anche città come Modena, Bologna e Ferrara registreranno valori tra 34 e 35°C. In questa fase, il Centro Italia sperimenterà temperature più elevate rispetto al Sud, con l’eccezione della Puglia.

Venerdì, il caldo africano investe il Paese

Venerdì segnerà l’arrivo del vero caldo africano. Al Nord, Ferrara e Reggio Emilia toccheranno i 37°C, con un elevato tasso di umidità che renderà l’afa opprimente. Temperature di 36°C interesseranno il resto dell’Emilia-Romagna e Mantova. Al Centro, Terni raggiungerà i 38°C, mentre Firenze e Frosinone si attesteranno tra 36 e 37°C. Anche il Sud non sfuggirà all’ondata di calore, con valori di 37°C a Benevento, Foggia, Taranto, Caserta e Caltanissetta.

Il picco di San Lorenzo: temperature da record?

Il weekend di San Lorenzo, tra il 9 e il 10 agosto, porterà l’apice dell’ondata di calore. Terni raggiungerà i 40°C, Benevento i 39°C, mentre Roma, Firenze, Ferrara, Frosinone e Mantova toccheranno i 38°C. L’Anticiclone Africano, soprannominato in gergo meteorologico “Cammello”, spingerà l’Italia verso condizioni estreme. “Sarà a rischio qualche valore record per il mese di agosto?” si chiede Tedici. A Roma Ciampino, il record storico di 41°C del 4 agosto 1981 resta imbattuto, seguito dai 40°C del 25 agosto 2007 e del 2 agosto 2017, e dai 39,4°C del 26 agosto 2007. Al momento, nessuna previsione indica un superamento di questi valori, ma il caldo intenso terrà il Paese sulla “graticola” per almeno una settimana.

Un cambiamento radicale rispetto al passato weekend

Il secondo weekend di agosto si presenta in netto contrasto con il primo. Dopo un fine settimana segnato da trombe marine, grandine e temperature quasi autunnali, l’Anticiclone Subtropicale trasformerà l’Italia in un forno. Le condizioni di caldo intenso e afa perdureranno, segnando un’estate che alterna estremi meteorologici.