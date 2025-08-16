Da IlMeteo.it

L’Italia affronta un weekend di caldo africano e temporali intensi, con un cambiamento meteo in arrivo la prossima settimana. Ecco le previsioni dettagliate.

L’Italia si prepara a un fine settimana segnato da temperature elevate e temporali improvvisi. Sabato 16 agosto il Paese godrà di condizioni prevalentemente soleggiate, con l’anticiclone subtropicale proveniente da Algeria e Marocco che dominerà il Mediterraneo centro-occidentale.

Mattia Gussoni, meteorologo del sito www.iLMeteo.it, dichiara: “La giornata di sabato trascorrerà all’insegna del sole e del caldo intenso su gran parte d’Italia”. Le temperature supereranno le medie stagionali, con punte di 36°C al Centro-Nord. Tuttavia, il pomeriggio vedrà l’arrivo di temporali, soprattutto sull’arco alpino centro-orientale, nel basso Lazio, in Campania, Calabria e Sicilia, dove i fenomeni potranno risultare intensi.

Domenica tra sole e instabilità

Domenica 17 agosto inizierà con cieli sereni e temperature elevate, anche se in lieve calo rispetto a sabato. Tuttavia, l’atmosfera mostrerà segnali di cambiamento già dalle ore centrali. Le Alpi, le zone interne del Centro-Sud e la Sicilia centro-orientale saranno colpite da acquazzoni pomeridiani. “I temporali si estenderanno dalla sera verso le pianure del Nord”, spiega Gussoni, evidenziando un progressivo indebolimento dell’anticiclone. Al Sud, i fenomeni temporaleschi si concentreranno su Appennini e aree limitrofe, mentre il resto del territorio rimarrà soleggiato.

Svolta meteo nella prossima settimana

A partire da lunedì 18 agosto, l’Italia assisterà a un cambiamento più marcato. L’arrivo di aria fredda dal Nord Europa si scontrerà con l’aria calda africana, generando un contrasto termico che aumenterà il rischio di fenomeni estremi. Nubifragi, grandinate e forti raffiche di vento potranno interessare diverse regioni, segnando una battuta d’arresto per l’anticiclone africano. Le temperature scenderanno gradualmente, con una burrasca di fine estate attesa da mercoledì 20 agosto. Questo scenario conferma una transizione verso condizioni più instabili, tipiche della fine della stagione estiva.

Il dettaglio delle previsioni

Sabato 16 agosto : Al Nord sole e caldo intenso, con temporali sulle Alpi. Al Centro sole e temperature elevate, con temporali di calore in montagna. Al Sud temporali diffusi in Sicilia, Calabria, sugli Appennini e nelle zone vicine.

: Al Nord sole e caldo intenso, con temporali sulle Alpi. Al Centro sole e temperature elevate, con temporali di calore in montagna. Al Sud temporali diffusi in Sicilia, Calabria, sugli Appennini e nelle zone vicine. Domenica 17 agosto : Al Nord sole e caldo, con temporali sulle Alpi che dalla sera raggiungeranno le pianure. Al Centro sole e caldo intenso, con temporali in montagna. Al Sud occasionali temporali su Appennini e aree limitrofe, sole altrove.

: Al Nord sole e caldo, con temporali sulle Alpi che dalla sera raggiungeranno le pianure. Al Centro sole e caldo intenso, con temporali in montagna. Al Sud occasionali temporali su Appennini e aree limitrofe, sole altrove. Lunedì 18 agosto: Al Nord sole prevalente. Al Centro temporali nelle zone interne, sole altrove. Al Sud frequenti temporali nelle aree montuose, soleggiato altrove.

L’andamento

Le previsioni meteo indicano un graduale calo delle temperature e l’arrivo di una burrasca estiva a partire da mercoledì 20 agosto. Questo cambiamento segnerà la fine del dominio del caldo africano, aprendo la strada a un periodo di maggiore instabilità atmosferica. I fenomeni estremi, come nubifragi e grandinate, richiederanno attenzione, soprattutto nelle regioni più esposte.