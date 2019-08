Meteo in Sicilia

Ancora caldo e sole in Sicilia per questa seconda domenica di agosto. L’anticlone africano non molla la presa.

Un campo di alte pressioni abbraccia la Regione garantendo tempo stabile ed assolato ovunque.

Giornata, quella di domani, anche molto calda con massime di 36-38°C nelle interne o prossime anche ai 40°C. Afa sulle coste. Venti deboli variabili, mari quasi calmi.