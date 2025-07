Il caldo torrido miete vittime nel nostro Paese

L’Italia affronta un’ondata di calore significativa, con temperature che superano i 36 gradi in molte regioni, mettendo a rischio lavoratori e turisti. Nelle ultime 24 ore, tre gravi episodi hanno scosso il Paese: la morte di un operaio a San Lazzaro di Savena (Bologna), un malore che ha colpito due lavoratori a Tezze sul Brenta (Vicenza) e il collasso di una turista al Duomo di Milano. A Bagheria (Palermo), inoltre, una donna è morta.

Morte sotto il sole a Bologna

Ait El Hajjam Brahim, 47enne di origini marocchine, ha perso la vita mentre lavorava nel cantiere delle scuole Carlo Jussi a San Lazzaro di Savena, in provincia di Bologna. Brahim, titolare della Veneto Pavimenti Sas, un’azienda con sede a Loria (Treviso) specializzata in pavimentazioni in calcestruzzo, stava partecipando alla gettata di cemento nel parcheggio del nuovo polo scolastico Campus Kid, progettato dall’architetto Mario Cucinella. Sotto un sole cocente, con temperature intorno ai 36-37 gradi, l’imprenditore si è improvvisamente accasciato, probabilmente vittima di un infarto causato dallo sforzo fisico e dal caldo estremo. Nonostante l’intervento tempestivo del 118, ogni tentativo di rianimazione è stato vano.

Brahim, residente a Loria con la moglie e i quattro figli, era una figura conosciuta e rispettata nella comunità locale per il suo impegno e la sua integrazione. “Si tratta di una tragedia che colpisce un uomo di soli 47 anni e per questo il mio pensiero e quello di tutta la comunità di San Lazzaro va alla sua famiglia e alle persone che gli volevano bene”, ha dichiarato la sindaca di San Lazzaro, Marilena Pillati. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e i tecnici dello Spisal per accertare il rispetto delle norme di sicurezza. È stata disposta un’autopsia per chiarire le cause esatte del decesso.

Dramma a Tezze sul Brenta

Nel pomeriggio di oggi, martedì 1 luglio, intorno alle 15:30, due operai di una ditta specializzata nella gestione di scarti animali sono stati colti da un malore mentre lavoravano all’interno di una cisterna a Tezze sul Brenta, in provincia di Vicenza. Uno dei due lavoratori è caduto in coma ed è stato trasportato in elicottero all’ospedale San Bassiano di Bassano del Grappa, dove versa in condizioni critiche. L’altro operaio, dopo aver dato l’allarme, ha perso conoscenza ma è stato stabilizzato dai soccorritori del Suem 118.

Le cause del malore non sono ancora chiare: le ipotesi principali puntano sul caldo intenso o su possibili esalazioni tossiche presenti nella cisterna. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e il personale dello Spisal per avviare le indagini e verificare le condizioni di sicurezza del cantiere.

Soccorso al Duomo di Milano

Nel frattempo, a Milano, una turista 66enne di origine cinese è stata soccorsa sulla Terrazza principale del Duomo dopo aver perso i sensi a causa di un evidente stato di disidratazione, aggravato dal caldo torrido. L’incidente è avvenuto mentre la donna si trovava in compagnia del figlio e del nipote. Il personale Saf dei vigili del fuoco di Milano è intervenuto rapidamente, utilizzando una toboga per trasportare la turista, che è stata poi affidata ai sanitari del 118 e portata al Policlinico di Milano in codice giallo.