Scontro tra un tir e un’auto, morto carbonizzato il camionista

Redazione di

07/09/2021

Drammatico incidente stradale a Cambiago, nel Milanese, alle 10.30 di stamattina, martedì 7 settembre. Dopo lo scontro con un’auto, un camion ha preso fuoco e il conducente non è riuscito a uscire, morendo carbonizzato. Ne ha dato notizia l’Agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia (AREU), che ha spiegato che l’incidente è avvenuto in via Castellazzo, all’incrocio con via delle Industrie. I soccorritori giunti sul posto non hanno potuto far altro che constatare il decesso dell’uomo, le cui generalità ed età non sono note, rinvenuto in stato di carbonizzazione dopo l’intervento dei vigili del fuoco. Nell’auto c’era, invece, una donna di 44 anni, trasportata in ospedale a Vimercate in codice giallo con un trauma toracico. Sul posto elisoccorso, automedica, 2 ambulanze, vigili del fuoco e carabinieri. Indagini in corso per chiarire la dinamica dell’accaduto. Al momento non è chiaro se il camion trasportasse del materiale combustibile che possa aver causato l’incendio ma, stando alle ultime informazioni, pare di no. Gallery fotografica su IlGiorno.it, da dove proviene la foto di questo post.

