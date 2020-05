Scioccante scoperta in una contea dell'Inghilterra

Un uomo e una donna sono stati arrestati dopo che sono stati scoperti mentre camminavano lungo una strada con un busto umano nella valigia. La polizia sta indagando per omicidio e, come riportato sul The Sun, ha già trovato altre parti del corpo. È successo nel Gloucestershire, contea dell’Inghilterra sud occidentale, nella Foresta di Dean.

La coppia – una 20enne di Birmingham e un 30enne di Wolverhampton – stava camminando lungo una strada vicino a Coleford quando un poliziotto di passaggio, insospettito, ha chiesto cosa ci fosse nella valigia, scoprendo così il macabro contenuto.

Un portavoce della polizia del Gloucestershire ha dichiarato: «A causa di un’inchiesta della polizia in corso, sulla A4136 tra Monmouth e Coleford sono in atto blocchi stradali. Poco dopo le 23.30 di martedì 12 maggio, gli ufficiali hanno individuato dei resti umani. È probabile che i cordoni rimangano in vigore per il resto della giornata, mentre le indagini proveranno a stabilire cosa sia accaduto e ulteriori test forensi saranno condotti sui resti».

Sempre la Polizia ha raccontato che «una donna di Birmingham di 20 anni e un uomo di Wolverhampton di 30 anni sono stati arrestati con l’accusa di omicidio e ora si trovano in custodia».

La ricerca delle forze dell’ordine è incentrata sulla cava di Stowfield e sull’area circostante. Solo ieri, mercoledì 13 maggio, c’è stata una massiccia presenza di polizia e un elicottero che sorvolava la zona. La polizia, però, non ha reso noto altro su un’inchiesta che sa di thriller.