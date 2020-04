È successo a Pisa

Stella è il nome di una cagnolina che nei giorni scorsi è stata ritrovata vicino all’ospedale Cisanello di Pisa, in Toscana.

L’animale era fuggito di casa per andare nella struttura in cui era ricoverato in terapia intensiva per il coronavirus il suo padrone, che purtroppo non ce l’ha fatta. Ora Stella sarà adottata da un parente del defunto. Come riportato su TgCom24, Stella aveva atteso il suo padrone in casa per giorni prima di fuggire, percorrendo molti chilometri per raggiungere il suo amico ‘a due zampe’.

Come raccontato dall’associazione Sportello Tutela Animali su Facebook, «dolcissima con gli umani, Stella ha 7 anni e dal giorno in cui hanno portato via il suo padrone non si è data pace: è scappata a cercarlo fino all’ospedale». I volontari si sono quindi attivati per trovare una nuova famiglia alla cagnolina e la missione è stata compiuta in pochissimo tempo, dal momento che un parente della vittima del Covid-19 si è offerto per adottarla.