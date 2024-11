Decisivi i voti contrari di Forza Italia

La maggioranza del governo è stata battuta in Commissione Bilancio del Senato sull’emendamento presentato dalla Lega per ridurre il canone Rai da 90 a 70 euro. Nonostante il parere favorevole del governo, rappresentato dalla sottosegretaria al Mef Lucia Albano, la proposta è stata respinta con 12 voti contrari contro 10 favorevoli.

Decisivi sono stati i voti contrari dei due rappresentanti di Forza Italia, Claudio Lotito e Dario Damiani, che hanno votato insieme all’opposizione, ribaltando il risultato.

Il commento di Licia Ronzulli: “Non abbiamo dato grande prova di unità”

In un’intervista a margine dell’Assemblea 2024 di Confartigianato Imprese, la senatrice di Forza Italia e vicepresidente del Senato, Licia Ronzulli, ha espresso il suo rammarico per quanto accaduto: “Mi spiace perché non è mai bello quando la maggioranza si divide. Non voglio commentare l’emendamento sul canone perché ho una visione personale. Mi dispiace perché non abbiamo dato grande prova di unità ma dobbiamo lavorare su altro”.

Matteo Salvini: “Mi dispiace per gli italiani”

Il vicepremier e ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini, intervenendo a “Non stop news” su RTL 102.5, ha ribadito l’importanza della riduzione del canone Rai: “Stiamo lavorando per ridurre le tasse, il canone è una di queste. Abbassare il costo della televisione pubblica è da sempre un obiettivo del centrodestra. Forza Italia non vuole abbassare il canone Rai? Mi dispiace non per la Lega ma per gli italiani, se quella tassa non sarà tagliata lavoreremo su altri fronti”.

Le reazioni dell’opposizione: “La maggioranza è in frantumi”

L’opposizione ha colto l’occasione per sottolineare le divisioni all’interno della maggioranza. La segretaria del PD, Elly Schlein, ha dichiarato: “La maggioranza è in frantumi e le divisioni sono evidenti. Sono allo sbando, troppo impegnati a litigare tra loro, a competere anziché governare il Paese. E intanto non si occupano della salute e dei salari, dei problemi concreti degli italiani”.

Il senatore del PD Antonio Misiani, su X, ha rincarato la dose: “Bocciato l’emendamento presentato dalla Lega sul canone Rai. Forza Italia vota contro insieme a tutte le opposizioni. La maggioranza è in frantumi. Hanno smesso di governare, litigano su tutto”.

Italia Viva: “Le opposizioni unite ottengono risultati”

La senatrice di Italia Viva, Raffaella Paita, ha commentato con entusiasmo l’esito del voto: “Voto sul canone Rai: sono andati sotto. La Lega e Fratelli d’Italia hanno votato a favore, Forza Italia contro insieme alle opposizioni compatte. È ufficiale: in commissione Bilancio la maggioranza non c’è più. Quando le opposizioni si uniscono, senza veti, non solo vincono le elezioni ma ottengono risultati anche in Parlamento”.