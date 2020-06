È successo in provincia di Bologna

Un carabiniere di 48 anni è in gravi condizioni dopo essere stato investito da un’auto guidata da due ladri.

È successo a Mordano, in provincia di Bologna. Il militare è in prognosi riservata ed è stato trasferito in elicottero all’ospedale Maggiore del capoluogo emiliano. Si è appreso che il 48enne ha riportato un trauma cranico, la lussazione della spalla destra e la microfrattura di una vertebra.

A guidare l’auto – un’Alfa 159 – due malviventi appartenenti a una banda che, intorno alle 4 di stamatina, hanno tentato un furto in una tabaccheria di Lugo, in provincia di Ravenna.

L’auto è stata intercettata da una pattuglia e il militare è stato investito. I due sono ricercati per tentato omicidio. Si è saputo che l’auto si è fermata all’Alt dei militari e due dei quattro passeggeri hanno aperto le portiere e sono fuggiti per i campo. L’autista e l’uomo seduto accanto a lui, però, sono rimasti in auto e hanno investito il millitare.

Poche ore dopo, in periferia di Bologna, è stata trovata dalla Polizia un’auto bruciata che potrebbe essere quella utilizzata dai criminali.