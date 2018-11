Arrivano buone notizie dall’ospedale dove è ricoverato il cantante napoletano amato tanto anche a Palermo.

Carmelo Zappulla è fuori pericolo. Il cantante e attore neomelodico, interprete di sceneggiate e film della tradizione napoletana, originario di Siracusa ma napoletano d’adozione, da domenica scorsa è ricoverato alla clinica ‘Pineta Grande’ di Castel Volturno, dove è stato sottoposto a un delicatissimo intervento per un infarto intestinale.

Operato d’urgenza e trasferito in terapia intensiva, per ore ha lottato tra la vita e la morte ma adesso familiari, amici e fan possono tirare un sospiro di sollievo.

Nel pomeriggio di ieri il fratello Jano ha comunicato su Facebook che l’artista è riuscito a superare la fase più delicata: “comunico a tutti che Mio fratello Carmelo non è più in pericolo di vita. Aspettiamo che si concluda quanto prima il tutto…”. Dopo ore di ansia e paura quindi le condizioni dell’artista 63enne sono in netto miglioramento.