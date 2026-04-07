Da questo mese di aprile l’accesso alle informazioni fiscali cambia concretamente: l’Agenzia delle Entrate-Riscossione ha attivato una nuova versione del servizio “Situazione debitoria – consulta e paga”, che consente ai contribuenti di verificare in tempo reale tutte le posizioni aperte e chiuse.
Il dato operativo è immediato: con pochi clic si possono controllare importi da versare, somme già pagate, procedure in corso e piani di rateizzazione, senza dover attendere comunicazioni cartacee o accedere a più piattaforme.
Come funziona il nuovo servizio “Situazione debitoria”
Il sistema, sviluppato con il supporto tecnologico di Sogei, centralizza tutte le informazioni fiscali in un’unica dashboard.
Secondo il vademecum ufficiale, il servizio consente di:
- verificare la posizione debitoria aggiornata dal 2000 ad oggi;
- consultare documenti da saldare e già saldati;
- monitorare procedure attive, rateizzazioni e definizioni agevolate;
- accedere al dettaglio completo di ogni singolo atto;
- procedere direttamente al pagamento online.
L’accesso avviene tramite identità digitale: SPID, CIE, CNS o credenziali dell’Agenzia delle Entrate per professionisti e imprese.
Tutte le informazioni in un solo prospetto: cosa contiene
Uno degli elementi più rilevanti è il prospetto di sintesi, disponibile entro 24 ore dalla richiesta.
Il documento riunisce tutte le posizioni legate al codice fiscale, anche su più province, e include:
- tipo di atto
- ente creditore
- data di notifica
- importo iniziale
- somme già versate
- eventuali sospensioni
- debito residuo aggiornato
- eventuali misure agevolative
Vengono inoltre segnalate eventuali procedure cautelari o esecutive, offrendo una fotografia completa della situazione fiscale.
Sezione “Da saldare”: come leggere il debito
La parte più operativa del servizio è la sezione “Da saldare”, dove il contribuente visualizza tutte le cartelle e gli avvisi ancora aperti.
Come indicato nel vademecum (pagina 4), l’importo iniziale mostrato è quello affidato dall’ente creditore e può non includere modifiche successive come sospensioni o sgravi.
Attraverso il dettaglio si può accedere a:
- debito residuo aggiornato
- voci di calcolo per singolo importo
- presenza di rateizzazioni o definizioni agevolate
Ogni documento è cliccabile e consultabile nel dettaglio, anche tramite download PDF.
Pagamenti online: come funziona passo dopo passo
Il servizio integra anche la funzione di pagamento diretto.
Il processo è lineare:
- selezione del documento
- visualizzazione dell’importo aggiornato
- aggiunta al carrello digitale
- accesso alla piattaforma pagoPA
- pagamento immediato
Come evidenziato nel vademecum (pagine 7-9), il sistema mostra sempre il totale aggiornato prima della conferma.
Sezione “Saldati”: cosa puoi controllare
Accanto ai debiti aperti, il servizio consente di consultare anche i documenti già chiusi.
Sono disponibili:
- cartelle pagate o sgravate dal 2000
- dettaglio dei pagamenti effettuati
- eventuali provvedimenti associati
Non vengono invece mostrati i documenti chiusi da oltre 5 anni (se non coinvolti in procedure) o sgravati da più di 3 anni.
Rateizzazioni, procedure e rottamazioni: tutto sotto controllo
Il sistema integra anche le sezioni dedicate a:
- Procedure attive: stato e tipologia delle azioni in corso
- Rateizzazioni: piani attivi e moduli di pagamento
- Definizione agevolata: comunicazioni ufficiali e importi dovuti
Questo permette di avere una visione completa senza passare da servizi separati.
Cosa cambia davvero per i contribuenti
La novità non è solo tecnologica. Il cambiamento è operativo:
- fine della frammentazione delle informazioni
- accesso immediato ai dati aggiornati
- possibilità di intervenire subito su debiti e pagamenti
Il rapporto con il Fisco diventa più trasparente e diretto, con meno margini di incertezza.
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