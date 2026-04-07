Come funziona il nuovo servizio “Situazione debitoria”

Da questo mese di aprile l’accesso alle informazioni fiscali cambia concretamente: l’Agenzia delle Entrate-Riscossione ha attivato una nuova versione del servizio “Situazione debitoria – consulta e paga”, che consente ai contribuenti di verificare in tempo reale tutte le posizioni aperte e chiuse.

Il dato operativo è immediato: con pochi clic si possono controllare importi da versare, somme già pagate, procedure in corso e piani di rateizzazione, senza dover attendere comunicazioni cartacee o accedere a più piattaforme.

Come funziona il nuovo servizio “Situazione debitoria”

Il sistema, sviluppato con il supporto tecnologico di Sogei, centralizza tutte le informazioni fiscali in un’unica dashboard.

Secondo il vademecum ufficiale, il servizio consente di:

verificare la posizione debitoria aggiornata dal 2000 ad oggi;

consultare documenti da saldare e già saldati;

monitorare procedure attive, rateizzazioni e definizioni agevolate;

accedere al dettaglio completo di ogni singolo atto;

procedere direttamente al pagamento online.

L’accesso avviene tramite identità digitale: SPID, CIE, CNS o credenziali dell’Agenzia delle Entrate per professionisti e imprese.

Tutte le informazioni in un solo prospetto: cosa contiene

Uno degli elementi più rilevanti è il prospetto di sintesi, disponibile entro 24 ore dalla richiesta.

Il documento riunisce tutte le posizioni legate al codice fiscale, anche su più province, e include:

tipo di atto

ente creditore

data di notifica

importo iniziale

somme già versate

eventuali sospensioni

debito residuo aggiornato

eventuali misure agevolative

Vengono inoltre segnalate eventuali procedure cautelari o esecutive, offrendo una fotografia completa della situazione fiscale.

Sezione “Da saldare”: come leggere il debito

La parte più operativa del servizio è la sezione “Da saldare”, dove il contribuente visualizza tutte le cartelle e gli avvisi ancora aperti.

Come indicato nel vademecum (pagina 4), l’importo iniziale mostrato è quello affidato dall’ente creditore e può non includere modifiche successive come sospensioni o sgravi.

Attraverso il dettaglio si può accedere a:

debito residuo aggiornato

voci di calcolo per singolo importo

presenza di rateizzazioni o definizioni agevolate

Ogni documento è cliccabile e consultabile nel dettaglio, anche tramite download PDF.

Pagamenti online: come funziona passo dopo passo

Il servizio integra anche la funzione di pagamento diretto.

Il processo è lineare:

selezione del documento

visualizzazione dell’importo aggiornato

aggiunta al carrello digitale

accesso alla piattaforma pagoPA

pagamento immediato

Come evidenziato nel vademecum (pagine 7-9), il sistema mostra sempre il totale aggiornato prima della conferma.

Sezione “Saldati”: cosa puoi controllare

Accanto ai debiti aperti, il servizio consente di consultare anche i documenti già chiusi.

Sono disponibili:

cartelle pagate o sgravate dal 2000

dettaglio dei pagamenti effettuati

eventuali provvedimenti associati

Non vengono invece mostrati i documenti chiusi da oltre 5 anni (se non coinvolti in procedure) o sgravati da più di 3 anni.

Rateizzazioni, procedure e rottamazioni: tutto sotto controllo

Il sistema integra anche le sezioni dedicate a:

Procedure attive : stato e tipologia delle azioni in corso

: stato e tipologia delle azioni in corso Rateizzazioni : piani attivi e moduli di pagamento

: piani attivi e moduli di pagamento Definizione agevolata: comunicazioni ufficiali e importi dovuti

Questo permette di avere una visione completa senza passare da servizi separati.

Cosa cambia davvero per i contribuenti

La novità non è solo tecnologica. Il cambiamento è operativo:

fine della frammentazione delle informazioni

accesso immediato ai dati aggiornati

possibilità di intervenire subito su debiti e pagamenti

Il rapporto con il Fisco diventa più trasparente e diretto, con meno margini di incertezza.