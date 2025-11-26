Tragedia a Cascina

In un pomeriggio di pioggia, una strada insidiosa e un ponticello privo di protezioni sono stati lo scenario di una tragedia che ha sconvolto un’intera comunità.

Un’auto che sbanda, un fossato pieno d’acqua e una vita che si spezza in pochi attimi. È il drammatico epilogo dell’incidente avvenuto nel pomeriggio di domenica 25 novembre 2025 lungo via Santa Maria, nella frazione di San Giorgio-Arnaccio, nel Comune di Cascina, in provincia di Pisa. A perdere la vita è stata Maria Albanese, pensionata di 78 anni (in alcune fonti si legge 79), che si trovava alla guida della vettura insieme al marito, Corrado, rimasto gravemente ferito ma vivo.

La donna è morta davanti agli occhi del marito, dopo essere rimasta intrappolata all’interno del veicolo rovesciato nel canale. Il marito, salvato grazie all’intervento provvidenziale di un passante, è stato affidato al personale medico in condizioni critiche.

L’auto finisce nel canale: inutili i soccorsi

Secondo le prime ricostruzioni, l’auto con a bordo la coppia avrebbe perso aderenza all’altezza di un ponticello privo di protezioni laterali. Complice anche la pioggia dei giorni precedenti, il veicolo è finito nel fosso colmo d’acqua, ribaltandosi completamente. A notare l’accaduto è stato un automobilista di passaggio, che si è fermato immediatamente per aiutare. L’uomo è riuscito a liberare Corrado dall’abitacolo, portandolo a riva prima che la situazione peggiorasse. Per Maria, purtroppo, non c’è stato nulla da fare. È rimasta incastrata nell’auto sommersa e, nonostante il rapido arrivo dei soccorsi, è stata estratta senza vita.

Alle 17:12 sono intervenuti i vigili del fuoco del comando di Pisa, la medicalizzata di Cascina e le forze dell’ordine. I pompieri hanno precisato in una nota ufficiale: “L’auto, per cause ancora da definire, è finita in un fosso pieno d’acqua in prossimità di un ponticello. Un uomo è riuscito a uscire grazie all’aiuto di un passante, mentre la passeggera è purtroppo deceduta malgrado il tempestivo intervento del personale Vvf, che è entrato in acqua per tentare di recuperarla in vita”.

La comunità sotto shock

Maria Albanese e il marito erano una coppia conosciuta nella zona. Il dramma ha scosso profondamente la comunità di Cascina, colpita dalla dinamica terribile e dalla sofferenza vissuta dal marito, costretto ad assistere impotente alla morte della propria compagna di vita. Secondo quanto riferito dai soccorritori, Corrado era sotto shock, ma cosciente al momento del soccorso. Le sue condizioni restano gravi, ma stabili.

Lo sapevi che…?

In Toscana, circa il 7% degli incidenti stradali mortali avviene su strade comunali secondarie.

I fossi di scolo laterali, comuni nelle zone di campagna, diventano estremamente pericolosi in caso di pioggia intensa.

L’assenza di barriere di protezione è una delle principali cause di fuoriuscita dei veicoli in tratti stradali a rischio.

Le segnalazioni su via Santa Maria risalgono ad almeno dieci anni fa, ma finora non sono stati realizzati interventi strutturali significativi.

Secondo l’ACI, il 71% dei veicoli coinvolti in uscite di strada sono guidati da persone over 65.

