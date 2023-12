A Caserta

A Caserta una tranquilla giornata scolastica si è trasformata in un dramma quando una lite tra due ragazze, entrambe studentesse dell’istituto superiore Buonarroti, è sfociata in un tentato omicidio.

Una 17enne che compirà la maggiore età tra pochi giorni, è stata arrestata dai carabinieri con l’accusa di aver accoltellato una coetanea di 18 anni. Il contesto dell’aggressione è la scuola serale frequentata da entrambe le ragazze.

La ricostruzione

Le due studentesse, forse legate da vecchi rancori o antipatie, hanno iniziato a litigare immediatamente dopo la fine della lezione, all’interno dell’istituto Buonarroti. Ciò che era iniziato come un normale confronto si è trasformato rapidamente in un violento attacco quando la 17enne ha estratto un coltello a serramanico, colpendo l’altra ragazza al collo e al torace.

L’intervento delle forze dell’ordine

L’escalation della violenza è stata prontamente interrotta grazie all’intervento tempestivo dei carabinieri e dei sanitari del 118. La giovane vittima è stata trasportata d’urgenza in ospedale, dove è stata ricoverata in prognosi riservata. Fortunatamente, non è in pericolo di vita, ma le ferite subite richiedono attenta monitoraggio medico.

La 17enne che ha aggredito, durante la lite, ha anch’essa riportato delle ferite. I militari, dopo un’attenta raccolta di testimonianze e una rigorosa ricostruzione dei fatti, hanno proceduto con l’arresto della minore, portando avanti un’indagine approfondita per comprendere appieno la dinamica dell’incidente.

Conseguenze giuridiche

La giovane, appena prima di compiere la maggiore età, si trova ora alle prese con la grave accusa di tentato omicidio. La legge dovrà fare il suo corso per determinare la responsabilità della giovane e stabilire eventuali conseguenze legali che potrebbero incidere sul suo futuro.