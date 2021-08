È successo in provincia di Caserta

Un uomo di 44 anni, residente a Succivo, in provincia di Caserta, si è pugnalato tre volte e si è lanciato dalla finestra dopo avere appreso di essere risultato positivo al Covid-19.

La motivazione è stata rivelata dalla donna al 118 che ieri, domenica 22 agosto, in tarda mattinata, è intervenuta sul posto.

Come riportato su IrpiniaTimes.it, l’uomo è un convinto no vax e negazionista del Covid-19 e, dopo non essere riuscito ad uccidersi con le pugnalate, si è buttato dalla finestra, provocandosi ferite multiple.

L’uomo si trova ricoverato in ospedale, in condizioni stabili.

La notizia è stata data sui social media da Manuel Ruggiero, presidente dell‘associazione no profit Nessuno tocchi Ippocrate: «Il motivo di tale gesto, come riferito dalla moglie, è stato quello di aver contratto il Covid, proprio lui fermamente convinto no Vax e negazionista. Non accettava il fatto che erano decadute tutte le sue teorie. Continuiamo a sottolineare il fatto che le uniche evidenze da seguire sono quelle scientifiche alle quali dobbiamo attenerci fermamente! Vaccinatevi e usate la mascherina abbinata ad un distanziamento sociale!».

L’associazione ha come obiettivo di difendere i diritti dei medici e degli operatori sanitari.