A San Marcellino, comune di 14mila abitanti della provincia di Caserta, i carabinieri hanno sorpreso il titolare di un esercizio commerciale che, nonostante sia risultato positivo al Covid-19, violando la quarantena, stava lavorando come se nulla fosse.

I militari della Compagnia di Aversa, infatti, hanno scoperto che il 56enne era fuori dalla propria abitazione senza giustificato motivo.

L’uomo, scortato dai carabinieri muniti di dispositivi di protezione individuale, è stato riaccompagnato a casa e denunciato all’autorità giudiziaria per mancata ottemperanza del divieto assoluto di allontanarsi dal proprio domicilio.

MULTA A PARETE

Multa di 400 euro, invece, al titolare di un bar di Parete (comune di 11mila abitanti del Casertano) per aver violato l’ordinanza della Regione Campania: il locale, infatti, era aperto al di là dell’orario consentito. In Campania, infatti, le attività commerciali devono restare chiuse dalle 23 alle 6. Il verbale è stato trasmesso al prefetto di Caserta per l’applicazione della chiusura dell’attività da 5 a 30 giorni.

DE LUCA: “ANCHE OGGI 700 NUOVI CASI”

Infine, il governatore Vincenzo De Luca, a margine dell’assemblea dell’autotrasporto a Napoli, ha affermato: «Oggi abbiamo la disponibilità di posti letto adeguata alla domanda di ricoveri. Abbiamo molti asintomatici, e dei 700 e passa nuovi casi che avremo anche oggi, il 90-95% sono asintomatici».

Gli asintomatici «vanno ricollocati in isolamento domiciliare e non vanno in ospedale. Però se si alza l’età media dei contagi, dobbiamo aspettarci anche ricoveri ulteriori, con due novità che non avevamo 6 mesi fa, l’apertura delle scuole e la stagione dell’epidemia influenzale. Oggi la situazione è sotto controllo, prepariamoci in anticipo per gli interventi che probabilmente saranno necessari da qui a un mese un mese e mezzo», ha concluso il governatore campano.