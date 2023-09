A Castelfiorentino (Firenze)

Ancora senza esito, al momento, le ricerche del marito di Vefa Klodiana, la donna albanese di 35 anni uccisa a colpi di pistola in una strada di Castelfiorentino, in provincia di Firenze, ieri sera, giovedì 28 settembre scorso. L’assassino, connazionale della vittima, è attualmente irreperibile. Ha portato con sé l’arma utilizzata per compiere il tragico femminicidio.

La separazione in corso

Klodiana Vefa, madre di due figli, si stava separando dal marito. I due non vivevano più sotto lo stesso tetto. La tragica vicenda ha avuto luogo quando l’uomo ha sparato alla donna in strada con una pistola, a seguito di una lite. Alcuni testimoni riportano di aver udito più spari e altri segnalano che il movente potrebbe riguardare la gelosia.

La vittima

Klodiana Vefa lavorava come cameriera in una pizzeria locale e si era integrata nella comunità di Castelfiorentino. La sua morte è avvenuta a poche decine di metri dalla casa in cui viveva con i suoi figli. Il quartiere in cui è avvenuto il delitto ospita una significativa comunità albanese.

La fuga

L’assassino si è dato alla fuga a bordo di un’auto, una Golf. Le indagini sono in corso e si spera che le telecamere di sorveglianza private e pubbliche abbiano catturato informazioni rilevanti. Testimoni lungo il percorso, inoltre, potrebbero fornire indicazioni cruciali.

Altri episodi di criminalità

Questo omicidio si aggiunge a una serie di episodi di criminalità che hanno colpito Castelfiorentino negli ultimi mesi. L’aumento delle liti e delle violenze, sia nel centro storico che nell’area della stazione ferroviaria, ha allarmato la cittadinanza e le autorità locali.