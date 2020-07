È successo in provincia di Bergamo

A Castelli Calepio, comune della provincia di Bergamo, è accaduto ieri, giovedì 2 luglio, un episodio che sa di ‘miracoloso’.

Un bambino di 4 anni è precipitato dal balcone di casa, al secondo piano di un palazzo ma, fortunatamente, non si è schiantato sul suolo ma è caduto sullo stendibiancheria del vicino del piano di sotto. Il piccolo ha, quindi, riportato solo lesioni lievissime ed è stato già dimesso dall’ospedale.

La vicenda è stata raccontata da L’Eco di Bergamo, dov’è stato ricostruito l’accaduto.

Il padre, 38 anni, operaio e originario del Burkina Faso, visto che il bambino era tranquillo davanti alla televisione, ne ha approfittato per farsi una doccia. Il piccolo, però, è andato in balcone e, dopo essere salito su una sedia, si è sporto dalla ringhiera, magari proprio per capire se il papà fosse in strada (anche se era stato avvertito sul fatto che il genitore si trovasse in bagno) o per semplice curiosità.

Il bambino, però, ha perso l’equilibrio ed è precipitato, finendo sullo stendino del vicino dl piano di sotto, dopo essere ‘ribalzato’ sugli spuntoni anti-ladro.

Il piccolo, spaventato, ha cominciato a urlare e il padre, accortosi di quanto successo, si è precipitato dal vicino per riabbracciare il figlio. Il trasporto in ospedale è stata una precauzione.