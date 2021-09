Donna arrestata per maltrattamenti al marito, lo faceva dormire sul divano (e non solo)

La tentazione di una pelle liscia

Una donna di 62 anni è stata arrestata e messa ai domiciliari dai carabinieri di Catanzaro per maltrattamenti in famiglia. La 62enne, stando a quanto si è appreso, non avrebbe permesso al marito di dormire nel letto coniugale obbligandolo a riposare su un divano e in estate, malgrado il caldo torr...