Cecchinato e Caruso si giocano oggi l'accesso in semifinale in Polonia e Spagna

Un venerdì 13 da incorniciare, per il tennis siciliano: Marco Cecchinato e Salvatore Caruso hanno conquistato la semifinale dei tornei nei quali sono impegnati, Stettino in Polonia per il palermitano e Siviglia, in Spagna, per il giocatore di Avola.

Il challenger 125 di Stettino sta segando una specie di riscatto per Cecchinato, numero 66 al mondo ed ex numero 16 del ranking, dopo mesi di crisi e di sconfitte. Nel match dei quarti di finale si è imposto in rimonta col punteggio di 67 62 61 sul ventiseienne giapponese Taro Daniel, numero 137 del ranking mondiale. Marco è stato bravo a non disunirsi dopo aver ceduto a nove punti il tiebreak del primo set al giocatore nipponico. Nei restanti due set Ceck non ha lasciato scampo all’avversario, mettendo in mostra il suo tennis fatto di colpi come sempre efficaci e spettacolari. Cecchinato ritrova una semifinale quella a Doha e la vittoria all’Atp 250 Buenos Aires, all’inizio dell’anno, prima del lungo tunnel di sconfitte. Oggi Cecchinato si giocherà l’ingresso in finale con lo slovacco Jozef Kovalik, numero 346 Atp: il 26enne di Bratislava è in vantaggio per 2-1 nel bilancio dei precedenti, tutti datati 2017, tutti a livello challenger e sempre sulla terra rossa. Nell’altra semifinale di fronte lo spagnolo Albert Ramos-Vinolas, numero 49 Atp e primo favorito del tabellone, in gara con una wild card, e l’argentino Guido Andreozzi, numero 105 del ranking mondiale e quinta testa di serie.

A Siviglia, Caruso, numero 120 al mondo e testa di serie numero due del torneo, ha sconfitto ai quarti il giovanissimo talento spagnolo Carlos Alcaraz, di appena 16 anni, con il punteggio di 46 76 64 n due ore e quaranta minuti di gioco. Una rimonta incredibile, quella del ventiseienne tennista di Avola, che dopo aver perso il primo set 4-6 era sotto per 2-5 nel secondo, fino alla rimonta che ha dato l’abbrivio al successo nel terzo e decisivo set, quando il tennis aggressivo del siciliano ha sfondato le resistenze dell’astro nascente del tennis iberico, soprattutto a livello psicologico, nonostante un tentativo di rimonta dal 5-2 al 5-4. In semifinale, il giocatore del Tennis club Vela di Messina affronterà, oggi, un altro spagnolo, Alejandro Davidovich Fokina, terza testa di serie del torneo. Nell’altra semifinale, la prima in programma, alle 18, si sfideranno Jaume Munar e Carlos Taberner.