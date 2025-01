Le ultime sul caso della giornalista italiana reclusa in Iran

Il caso di Cecilia Sala, giornalista italiana detenuta nel carcere di Evin in Iran, continua a destare preoccupazione. Palazzo Chigi ha ribadito il proprio impegno attraverso una nota ufficiale: “Il governo conferma l’impegno presso le autorità iraniane per l’immediata liberazione di Cecilia Sala, e, in attesa di essa, per un trattamento rispettoso della dignità umana”. Allo stesso tempo, viene sottolineata l’importanza di garantire parità di trattamento a tutti i detenuti, incluso l’ingegnere iraniano Mohammad Abedini.

Il sottosegretario Mantovano, per venire incontro alle richieste delle opposizioni, si è detto disponibile a riferire al Copasir e quindi al Parlamento per un aggiornamento tempestivo sulla situazione.

Il sostegno della madre di Cecilia Sala

Elisabetta, madre di Cecilia Sala, ha condiviso la sua fiducia dopo l’incontro con Giorgia Meloni: “Ci siamo guardate negli occhi, anche tra mamme. La fiducia è tanta, sicuramente stanno lavorando e io sono un po’ come Cecilia, sono un po’ un soldato, aspetto e rispetto il lavoro che stanno facendo”.

Il ruolo delle opposizioni nella richiesta di liberazione

Le opposizioni politiche italiane hanno espresso solidarietà e fermezza. Raffaella Paita, senatrice di Italia Viva, ha dichiarato: “Non è vero, come ha detto il Ministro degli Esteri, che Cecilia è trattata bene: far dormire per terra una giornalista in un carcere come quello di Evin è un fatto gravissimo. Il Governo ha il dovere di fare tutto il possibile per portarla a casa al più presto”.

Laura Boldrini, deputata PD e presidente del Comitato permanente della Camera sui diritti umani, ha aggiunto: “La nostra giornalista arbitrariamente detenuta non può essere usata come merce di scambio. Anche per Cecilia Sala diciamo: donna, vita, libertà”.

La posizione dell’Iran e la complessità diplomatica

L’ambasciata iraniana a Roma ha dichiarato di aver garantito “l’accesso consolare all’ambasciata italiana a Teheran e ripetuti contatti telefonici con i propri cari”. Tuttavia, il caso di Cecilia Sala appare legato a quello dell’ingegnere iraniano Mohammad Abedini, arrestato a Milano e richiesto per l’estradizione negli Stati Uniti.

Questa situazione crea un intreccio diplomatico complesso, dove il governo italiano si trova a dover bilanciare il rispetto delle convenzioni internazionali e la necessità di riportare a casa la giornalista.