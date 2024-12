Gli appelli si moltiplicano

Le autorità iraniane hanno confermato l’arresto della giornalista italiana Cecilia Sala per presunte violazioni delle leggi della Repubblica Islamica. Secondo l’agenzia di Stato iraniana Irna, Cecilia Sala è entrata in Iran il 13 dicembre 2024 con un visto da giornalista ed è stata arrestata il 19 dicembre. Il Ministero della Cultura di Teheran ha dichiarato che il suo arresto è avvenuto in conformità alle normative locali, senza fornire dettagli specifici sulle presunte violazioni.

Garantito il contatto con famiglia e consolato

Le autorità iraniane hanno assicurato che alla giornalista è stato garantito il contatto consolare e l’opportunità di comunicare telefonicamente con la famiglia. “Il suo caso è ora nella fase delle indagini. L’ambasciata italiana a Teheran è stata informata”, si legge nella nota del Ministero della Cultura riportata dall’Irna.

Reazioni politiche in Italia

Maurizio Gasparri, capogruppo di Forza Italia al Senato, ha commentato l’arresto invitando alla prudenza: “Credo che in queste ore meno si alimentino le polemiche più sarà possibile arrivare a un esito positivo di questa vicenda”. Gasparri ha sottolineato il ruolo del ministro degli Esteri Antonio Tajani, definendo la sua azione “attenta e competente”.

Appelli per la liberazione di Cecilia Sala

Il Coordinamento Stage & Indies, rappresentante delle realtà musicali indipendenti italiane, si è unito al coro di solidarietà per Cecilia Sala. In una nota, hanno invitato artisti e organizzatori degli eventi di Capodanno a fare appelli pubblici per la sua liberazione. “Chiediamo agli artisti impegnati su tutti i palchi di Capodanno di unirsi al pubblico per sostenere la liberazione immediata di Cecilia Sala e difendere un’informazione libera”, si legge nel comunicato. La richiesta si unisce ai numerosi appelli già pervenuti da organizzazioni e individui in Italia e all’estero.