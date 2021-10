Design moderno e qualità

Il marchio BODEGA43 è un esclusivo marchio di lusso ed è molto orgoglioso di presentare e vendere le sue cantinette vino on line.

Sono realizzate secondo un design unico ed elegante, e grazie alla sua porta in vetro le tue bottiglie più pregiate sono rese ben visibili e valorizzate al meglio. Inoltre, al loro interno, i ripiani in legno di faggio naturale sono stati progettati per evitare la condensa e sono facilmente estraibili per un comodo utilizzo.

Vogliamo presentarvi la BODEGA43-40: una cantinetta vino da incasso dotata di 2 zone di temperatura, ideale per conservare tutte le tue bottiglie di vino, sia bianco che rosso. In questa cantinetta vino da incasso a doppia zona, ogni zona ha una temperatura diversa in modo da poter conservare nel modo più corretto la varietà dei tuoi vini. Il pannello touchscreen, di cui è dotata la porta, ti permetterà di regolare con facilità la temperatura in ciascuna sezione, in modo indipendente, ed impostare quella della zona superiore per il vino bianco e quella inferiore per il vino rosso. Il resto del lavoro lo farà per te la cantinetta vino BODEGA43!

Inoltre, la porta realizzata interamente in vetro, con maniglia in acciaio inox inossidabile, protegge in modo ottimale i tuoi vini dai filtri UV, evitando così la perdita di aroma. Grazie poi alla ventola attiva, ogni zona si mantiene ad una temperatura costante per un corretto riposo dei tuoi vini anche per lunghi periodi di tempo.

Le cantinetta vino doppia temperatura del marchio BODEGA43 possiedono il certificato energetico europeo A e sono a bassissima vibrazione al fine di mantenere a lungo tutti i tuoi vini nelle giuste condizioni di conservazione. A seconda del modello, queste cantinette a doppia zona possono essere posizionate ad incasso o a libera installazione, in base alle tue esigenze e ai tuoi desideri.

Il design moderno ed accurato e la qualità dei materiali utilizzati rendono queste cantinette vino classe A uniche ed eleganti, adattabili a qualsiasi ambiente, in cucina o in soggiorno, ma anche nella tua enoteca o nel tuo ristorante, e oggi le potrai acquistare con la massima sicurezza e facilità sul sito web cantinettavino.it!