Le previsioni di IlMeteo.it

Il ciclone Boris sta colpendo duramente l’Italia, anticipando un autunno caratterizzato da fenomeni meteo estremi. Andrea Garbinato, esperto di iLMeteo.it, conferma che nelle prossime 24-36 ore le piogge continueranno a flagellare il Paese, con particolare violenza su Emilia Romagna e Marche. Qui, alcune zone sono in allerta rossa, e le precipitazioni potrebbero far registrare un accumulo di oltre 300 mm in soli tre giorni, una quantità di pioggia che solitamente si registra in un intero autunno.

Aree colpite e criticità meteorologiche

Le piogge torrenziali, accompagnate da temporali, colpiranno anche altre regioni. La fascia adriatica, dalla Romagna fino alla Puglia, è una delle zone maggiormente a rischio di nubifragi, mentre forti rovesci interesseranno anche la Campania e la Sicilia orientale. Il resto del Nord Italia, specialmente a nord del Po, vedrà invece un quadro meteorologico più tranquillo. Le temperature saranno tipicamente autunnali, con massime che difficilmente supereranno i 22-24°C, fatta eccezione per la Sicilia, dove si potrebbero toccare 30°C.

Fine settimana tra maltempo e sole

Venerdì sarà l’ultimo giorno di questa fase critica, con le ultime piogge attese su Marche, Emilia Romagna e nel Sud Italia. Tuttavia, non si escludono temporali intensi. Nel pomeriggio, la pressione atmosferica dovrebbe iniziare a salire, portando un miglioramento generale. Il weekend, che segnerà il passaggio dall’estate all’autunno con l’equinozio del 22 settembre, vedrà un ritorno del sole e un rialzo delle temperature. Ciò porterà massime fino a 27°C a Roma, e oltre 30°C al Sud, soprattutto in Sicilia. Il Nord Italia, invece, vedrà un rialzo fino a 26°C, ricordando che, nonostante il clima autunnale, siamo ancora a settembre.

Previsioni per il weekend: un’illusione estiva

Il fine settimana potrebbe illudere con giornate più calde e soleggiate, ma non durerà a lungo. Il clima estivo che farà capolino sarà un’eccezione in un quadro meteorologico ormai autunnale. Dopo giorni di maltempo estremo, sarà il momento di godere di un po’ di sole, ma con la consapevolezza che l’autunno è alle porte.