A Collegno (Torino)

Nella notte scorsa, a Collegno, alle porte di Torino, si è verificato un grave episodio di violenza che ha portato all’arresto di una coppia per tentato omicidio. Una donna di 51 anni è stata investita da un’auto in viale XXIV Maggio, e i responsabili, marito e moglie, sono fuggiti a gran velocità.

La vittima e le sue condizioni

La donna investita, ora ricoverata al CTO di Torino, ha riportato ferite gravi che richiedono una prognosi di 90 giorni. Le indagini dei carabinieri hanno rivelato che la vittima aveva vissuto con la coppia per un breve periodo, durante il quale aveva subito numerosi episodi di violenza. Questi eventi l’avevano spinta a denunciare i coniugi per maltrattamenti e a lasciare la loro casa.

Prove incriminanti nei cellulari

Le autorità hanno scoperto nei telefoni cellulari dei coniugi tracce di ricerche su come uccidere qualcuno, confermando la premeditazione del tentato omicidio. La relazione tra la vittima e i suoi aggressori risale all’agosto 2023, quando aveva iniziato a vivere con loro per motivi amicali, non lavorativi. La donna aveva continuato a subire maltrattamenti anche dopo aver lasciato la casa.

Denuncia e conseguenze legali

Il 18 marzo, la vittima aveva sporto denuncia contro l’uomo, operaio, e la donna, casalinga, per atti persecutori. Questa denuncia ha portato alla luce i maltrattamenti subiti e ha preceduto di poco l’attacco violento. Ora, marito e moglie sono detenuti nel carcere torinese, in attesa di ulteriori sviluppi giudiziari.