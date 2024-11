A San Sebastiano al Vesuvio (Napoli)

In piazza Raffaele Capasso a San Sebastiano al Vesuvio, in provincia di Napoli, un 19enne incensurato è stato colpito mortalmente al petto durante una lite tra gruppi di giovani.

Il ragazzo, identificato come Santo Romano e residente a Volla, è deceduto poco dopo il trasporto al pronto soccorso dell’ospedale del Mare di Napoli. A esplodere i colpi d’arma da fuoco è stato uno sconosciuto, la cui identità è al momento oggetto di indagine.

Ferito un altro giovane, indagini in corso

Un altro 19enne, anche lui incensurato e originario di Napoli, è rimasto ferito al gomito nello stesso incidente. Il giovane è stato portato in ospedale e non risulta in pericolo di vita. I carabinieri della stazione di San Sebastiano al Vesuvio e la sezione operativa di Torre del Greco sono intervenuti immediatamente per i rilievi sul posto. Le prime ricostruzioni indicano che gli spari siano avvenuti durante una lite accesa tra i gruppi presenti. Sono in corso verifiche, con l’ascolto dei testimoni e l’analisi delle immagini delle videocamere di sorveglianza.

Un portiere promettente del Micri

Santo Romano era un giovane appassionato di calcio e portiere del club Asd Micri, squadra che partecipa al campionato di Eccellenza Campania, girone A. Aveva giocato diverse partite da titolare nello stadio Borsellino di Volla, luogo della sua residenza. La società sportiva è stata colpita profondamente dalla notizia, ricordando il giovane come un elemento promettente e pieno di entusiasmo.

Partita rinviata in segno di lutto

In seguito alla tragedia, la partita Albanova-Micri, prevista per domenica 3 novembre allo stadio Scalzone di Casal di Principe (Caserta), è stata rinviata a data da destinarsi. La società Asd Albanova ha espresso “vicinanza e cordoglio verso la società Asd Micri in queste ore di profondo dolore per la scomparsa prematura di un loro tesserato”.