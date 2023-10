Columbus Day 2023 a New York in diretta streaming

09/10/2023

Come ogni anno negli Stati Uniti d’America, si festeggia il Columbus Day, il giorno di Cristoforo Colombo, per ricordare il navigatore italiano che arrivò per primo nelle coste americane, “scoprendole” e dando vita al Nuovo Mondo.

Ieri ci sono stati già dei festeggiamenti, ma oggi è il giorno della parata che sarà seguita da più di un milione di spettatori, tra i presenti e gli appassionati tramite TV, Tablet e Smartphone.

Quest’anno saranno presenti anche i Carretti Siciliani di Bagheria e dei gruppi folcloristici siciliani ad accompagnarli.

Di seguito potrete vedere la parata in diretta!