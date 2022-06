È successo a Columbus (USA)

Dramma a Columbus, in Georgia, negli Stati Uniti d’America. Un bambino di tre anni è morto dopo essere stato dimenticato accidentalmente in un’auto sotto al sole per quasi tre ore. Lo riporta la CNN.

Il piccolo, Kendrick Engram Jr., insieme ad altri bambini, era arrivato a casa della nonna verso le 17.30 di domenica scorsa, 26 giugno, dopo un pomeriggio trascorso in chiesa e in giro per alcune commissioni.

La nonna ha spiegato agli investigatori che credeva che tutti bambini fossero scesi dal SUV una volta tornati a casa e se n’era andata a letto. La madre di Kendrick era al lavoro e si era incontrata con il gruppo in un vicino Walmart (un centro commerciale) durante la pausa pranzo.

Quasi tre ore dopo, intorno alle 20.15, lo zio del piccolo ha usato il SUV per guidare fino a un ristorante senza sapere che Kendrick fosse sul sedile posteriore. L’uomo ha parcheggiato il veicolo ed è entrato nel locale dove ha ricevuto la chiamata della nonna del bambino chiedendogli se lo avesse visto. Dopo la triste scoperta. Lo zio ha riportato che Kendrick aveva “schiuma e sangue che gli usciva dalla bocca”: ha avvertito i soccorsi che sono arrivati pochi minuti dopo ma non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. Il corpicino era “molto caldo al tatto”.

Il bambino è morto per asfissia ma ci sarà un’autopsia. Quando è avvenuta la tragedia, a Colombus c’erano 36°C.

Appena pochi giorni fa, a Houston, sempre negli Stati Uniti d’America, un bambino è morto dopo essere stato dimenticato all’interno di un’auto per diverse ore mentre la madre si stava occupando dei preparativi della festa di compleanno della sorella.