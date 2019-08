Sono numerose le offerte di sconti disponibili online. Attraverso partner affiliati, come ad esempio payback.it, non solo è possibile approfittare di tutti i migliori sconti proposti da Groupon, ma si possono anche accumulare punti per ottenere ulteriori vantaggi, tra omaggi veri e propri, gift card e sconti nei migliori negozi online e non presenti in Italia.

Come utilizzare le proposte dei partner affiliati a Groupon

Sono molti gli italiani che sanno come funziona uno sconto Groupon, non tutti però conoscono le opportunità dei partner affiliati a questo sito. In pratica ogni volta che si sceglie una delle tante offerte disponibili per i soci, i partner affiliati consentono di ottenere dei punti, da accumulare su un’apposita tessera. Al raggiungimento di specifiche soglie i punti si possono convertire in omaggi o in gift card. Il tutto senza spendere ulteriormente e senza dover fare nessun’altro tipo di azione. L’importante sta nell’utilizzare regolarmente ad ogni acquisto la card Payback, in modo da non perdere nessuna opportunità di risparmio e ovviamente punti.

Come usare i punti ottenuti con Groupon

Come abbiamo già detto, i punti si ottengono nel momento in cui si fa un acquisto su Groupon, entro 48 ore da questa azione. In effetti sono però utilizzabili solo nel momento in cui il coupon acquistato viene effettivamente sfruttato, oppure entro i termini di restituzione dei prodotti disponibili sul sito. Questo per evitare che dei malintenzionati cerchino di accumulare punti e di sfruttarli senza aver effettivamente acquistato nulla su Groupon. Una volta che i punti sulla tessera sono effettivamente utilizzabili e raggiungono un certo ammontare, si può scegliere sul catalogo Payback l’omaggio corrispondente. Questi punti non scadono, quindi volendo si può continuare ad accumularli fino a raggiungere la soglia necessaria ad ottenere alcuni tra gli omaggi di maggior valore.

Scegliere le offerte migliori

Per chi ancora non conoscesse Groupon, si tratta in pratica di un club ai cui soci vengono periodicamente presentate offerte. Le proposte riguardano vacanze nelle più belle località italiane, o del mondo, voli aerei, cene in prestigiosi ristoranti, prodotti innovativi fortemente scontati. Tutte queste offerte sono disponibili solo per una ridotta quantità di tempo e in un numero massimo; una volta terminata l’offerta o esaurito il prodotto non è più disponibile non sarà più possibile effettuare l’acquisto scontato. Si tratta in pratica di un circolo chiuso in cui è possibile trovare diverse opportunità di risparmio per qualsiasi tipo di acquisto quotidiano. Le proposte cambiano di giorno in giorno, conviene quindi iscriversi alla newsletter, per mantenersi sempre aggiornati su tutte le migliori offerte di volta in volta disponibili.

Attivare l’account su un sito partner

Per accedere ai siti partner di Groupon è sufficiente avere a disposizione un account. L’utente interessato dovrà semplicemente registrarsi, indicando nome, cognome e indirizzo email, oltre ad alcune indicazioni di profilazione. Dopo aver riempito in rete la modulistica necessaria si riceverà una email di controllo, per verificare che l’indirizzo indicato sia quello corretto. A questo punto si può cominciare ad accumulare punti.