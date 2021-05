Con il passare degli anni la rete è divenuta una preziosissima risorsa per tutte le aziende, online infatti, grazie alla giusta visibilità, è possibile trovare nuovi clienti. Qualunque sia la tipologia di business in essere, aumentare la visibilità è la chiave giusta per imporsi nel mercato, sempre più competitivo. Fortunatamente oggi esistono diversi strumenti che permettono di ottenere molta visibilità sul web e molti di essi sono in alcuni casi gratuiti, si pensi ad esempio ai siti internet.

Avere il proprio sito web

Il primo passo da fare per garantire maggiore visibilità alla propria azienda è creare un sito internet ufficiale, dare ai consumatori un punto di riferimento online è sicuramente una mossa saggia. Oggigiorno milioni di persone, prima di portare a termine un acquisto, effettuano ricerche online e non apparire tra i competitors che offrono il medesimo bene o servizio può essere sicuramente un notevole svantaggio. Tuttavia, è bene precisare che ormai non basta creare un sito internet fai da te per ottenere un’ottima visibilità sui motori di ricerca, è fondamentale infatti effettuare non solo continui aggiornamenti dello stesso, ma anche saperlo indicizzare in modo da apparire nei risultati di Google o degli altri motori di ricerca.

Come creare il proprio sito web aziendale

In giro per il web esistono diverse piattaforme che permettono di creare un sito internet, a pagamento o gratuitamente, in totale autonomia. L’aspetto davvero interessante è che in questo modo è possibile personalizzare come meglio si crede il proprio sito. Ovviamente tutto ciò non presuppone particolari conoscenze tecnico informatiche, quasi tutti i siti infatti possiedono delle vere e proprie guide molto dettagliate che permettono a chiunque di fare un ottimo lavoro. Il primo passo da fare è quello di creare il proprio dominio e creare il piano di hosting. In parole semplici, il dominio è il cosiddetto URL dell’indirizzo web che tutti gli utenti digiteranno nella barra degli indirizzi del browser. Per quanto concerne invece il cosiddetto piano di hosting, questo è una sorta di abbonamento che permette di salvare i file che compongono il proprio sito all’interno di uno spazio server.

L’importanza dei contenuti

Quando si parla di siti web è necessario sapere che sia i contenuti, sia la struttura sono fondamentali affinché sia possibile garantire agli utenti la miglior esperienza possibile di navigazione. Gli esperti di marketing di tutto il mondo ormai da anni sottolineano l’importanza di inserire nel proprio sito web aziendale solo ed esclusivamente contenuti aggiornati che, da un lato, invogliano i consumatori a tornare nel sito internet, e dall’altro, permettano di migliorare la visibilità della propria azienda sui motori di ricerca. In poche parole, se non si è bravi nella scelta del contenuto del proprio sito web si rischia di non ottenere nessuna visibilità. Tuttavia, è bene precisare che se si ha intenzione di creare un sito aziendale, con funzione di e-commerce, allora è necessario ottenere anche il certificato SSL. In genere quasi tutti gli hosting provider possiedono anche questo servizio volto a garantire la sicurezza assoluta nelle transazioni.