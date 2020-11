Una guida pratica

Sei alla ricerca di un metodo per studiare l’inglese in completa autonomia? Nel nostro articolo ti indicheremo dei consigli o metodi per imparare l’inglese da solo, adatti a tutte quelle persone che hanno voglia e tempo di mettersi in gioco e testare le proprie capacità.

Grazie alle molteplici risorse presenti sul web, oggi non è complesso studiare l’inglese da soli. Ti puoi aiutare con i libri, osservando video su YouTube e tanti altri metodi che ti suggeriremo in questa guida. Sei pronto? Metti comodo e vedrai come si può imparare questa lingua straniera da casa anche gratis.

Come si impara l’inglese da soli gratis in 6 mosse

Non hai idea di come si impara l’inglese da soli gratis? Come darti torto, su internet trovi così tante guide che non sai neanche da dove cominciare. Ecco perché noi, abbiamo voluto stilare un elenco di passi che dovrai compiere gradualmente per studiare questa lingua al meglio delle tue possibilità.

È chiaro che non basta leggere questi metodi scritti per parlare l’indomani un inglese fluente. Dovrai motivarti costantemente, perché lo fai? Quale obiettivo vuoi raggiungere? Che livello ti piacerebbe ottenere?

Ascolta musica in inglese: a chi non piace ascoltare brani musicali? Al di là che tu abbia preferenza per Ed Sheeran o i Maroon 5, poco importa. Cerca i video con i lyrics e datti al karaoke sprigionando il tuo inglese. Leggere ti aiuterà a comprendere meglio le parole e farti sentire sempre più a tuo agio.

Impara l'inglese con YouTube: scegli un canale streaming sul tubo rosso purché rientri tra i tuoi interessi (in modo tale che la visione non sia forzata) e ascolta o aiutati con i sottotitoli, per comprendere la pronuncia corretta e individuare le parole che conosci di rado o che sconosci.

Guarda film e serie TV in inglese: chi lo ha detto che Netflix o Prime video debba essere guardato obbligatoriamente in italiano? Anzi, ti diciamo di più, esistono serie TV bellissime e innovative che neppure sono presenti in lingua italiana. Scoprile, guardale con i sottotitoli fin quando non avrai maggior padronanza.

Quanta grammatica sai? Online esistono molti quiz in lingua inglese. Mettiti alla prova, rispondi alle questions grammaticali e individua il tuo livello. Al di là del risultato generato dal software informatico, comprenderai tu stesso le difficoltà e dove migliorarti.

Usa le chat e i forum: hai una passione per qualcosa? Vai nei forum inglesi e comincia a scrivere. Non avere paura di sbagliare, fallo e basta. Le chat ti aiuteranno anche a comunicare con le abbreviazioni.

Leggi gli ebook: spesso si omette una fase essenziale della lettura, la comprende e il poter imparare sempre nuovi termini e parole. A scuola nella maggior parte dei casi, ci abituano sempre alle stesse forme e frasi. Ma leggendo anche libri in lingua inglese, comprenderai quante nuove terminologie esistono.

Come studiare inglese da autodidatta uscendo da casa

Gli istituti scolastici spesso, sono molto arretrati. Qualche scuola si sta già attrezzando per far apprendere l’inglese in Italia come a Cambridge, funzionerà? Nella speranza di un metodo rivoluzionario, sicuramente ti starai chiedendo: come studiare inglese da autodidatta?

Oltre ai suggerimenti elencati qui sopra, quindi leggere libri in inglese, guardare video su YouTube e serie TV e film in lingua straniera, un’altra soluzione è quella di uscire fuori casa e cominciare a fare esperienze con gente di altri paesi.

Ad esempio, potresti partecipare agli interscambi linguistici, fare più viaggi all’estero e parlare soltanto con la gente del posto. O ancora, esercitati e studia inglese autonomamente e magari, comincia a fare video parlando in lingua straniera.

Hai compreso come studiare l’inglese da casa e in piena autonomia? Ricorda che la grammatica di questa lingua è il minor problema, poiché ha poche regole ed è nettamente più semplice rispetto all’italiano. Se avessi dubbi, ti invitiamo a commentare questa guida affinché potremo rispondere alle tue perplessità.