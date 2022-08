È successo in Nuova Zelanda

Una famiglia neozelandese, che ha acquistato alcuni beni abbandonati all’asta, è tornata a casa e ha scoperto i resti di due bambini nascosti in altrettante valigie. Come riportato dalla polizia, i piccoli avevano tra i 5 e i 10 anni, morti da diverso tempo: le valigie si trovavano in un deposito da almeno tre o quattro anni.

L’ispettore Tofilau Faamanuia Vaaelua ha dichiarato che l’indagine è nelle sue fasi iniziali ma ha promesso rigore: “bisogna stabilire dove, quando e come”. Aperta un’indagine per duplice omicidio.

La famiglia aveva acquistato gli oggetti in un’asta online e li aveva portati a casa la scorsa settimana. L’ispettore Vaaelua ha chiarito che la famiglia non ha nulla a che fare con le morti ed è rimasta scioccata dalla scoperta.

Inoltre, le procedure di identificazione dei bambini sono in corso. La polizia ha anche contattato l’Interpol perché non si esclude che il sospetto o i sospettati possano vivere all’estero.