Tempo indeterminato e selezione nazionale: torna il maxi concorso pubblico per laureati

Un’occasione concreta per entrare nella Pubblica Amministrazione con contratto stabile e selezione su base nazionale.

È stato ufficialmente pubblicato il bando di concorso per Ispettori di vigilanza INPS e INAIL 2025, promosso dal Ministero del Lavoro in collaborazione con il Ministero dell’Economia e delle Finanze. Il bando mette a disposizione 448 posti a tempo indeterminato, distribuiti tra i due enti previdenziali, con assegnazione in diverse sedi regionali su tutto il territorio italiano.

Il concorso è rivolto a candidati laureati, anche con laurea triennale, e rappresenta una delle principali opportunità pubbliche del 2025 per accedere alla famiglia professionale degli ispettori di vigilanza, nell’ambito dell’Area dei Funzionari.

448 posti disponibili in tutta Italia

I posti messi a bando sono così suddivisi:

355 unità per l’INPS

93 unità per l’INAIL

Ogni candidato può presentare domanda per una sola regione e per un solo ente.

Di seguito la distribuzione territoriale più significativa:

INPS:

Lombardia (42 posti)

Veneto (47)

Emilia-Romagna (44)

Piemonte (40)

Toscana (28)

Puglia (25

Sardegna (23)

Lazio (19)

Sicilia (16)

INAIL:

Lombardia (13)

Lazio (12)

Campania (8)

Veneto (9)

Emilia-Romagna (7)

Toscana (6)

Calabria (5)Sicilia (3)

Sono previste assegnazioni in tutte le regioni italiane, incluse Basilicata, Molise, Umbria, Marche, Friuli Venezia Giulia e Trentino-Alto Adige, anche con pochi posti ma con copertura nazionale completa.

Requisiti richiesti per partecipare

Per presentare domanda, i candidati devono possedere:

Cittadinanza italiana o europea

Età minima di 18 anni

Pieno godimento dei diritti civili e politici

Idoneità fisica all’impiego

Assenza di condanne penali ostative

Nessuna dispensa o destituzione da precedenti impieghi pubblici

Titoli di studio ammessi

Sono ammesse le seguenti lauree triennali:

Scienze dei servizi giuridici

Scienze dell’amministrazione e dell’organizzazione

Scienze economiche

Scienze dell’economia e della gestione aziendale

Scienze politiche e delle relazioni internazionali

E le seguenti lauree magistrali o vecchio ordinamento:

Giurisprudenza

Economia e commercio

Scienze politiche

Riserve per militari e servizio civile

Come previsto dalla normativa vigente, il bando include riserve di posti:

30% per i volontari delle Forze Armate congedati senza demerito o in servizio permanente

15% per gli operatori volontari del servizio civile universale che abbiano concluso il percorso

Le riserve sono applicabili solo a chi possiede tutti i requisiti previsti dal bando.

Le prove da superare

La selezione si articola in tre fasi:

1. Prova scritta (30 punti): quiz a risposta multipla su:

Diritto amministrativo, civile, commerciale, penale, tributario

Diritto dell’Unione Europea

Diritto del lavoro e legislazione sociale

Normativa su salute e sicurezza nei luoghi di lavoro

Contabilità aziendale e tecniche di bilancio La prova sarà svolta in modalità digitale e il punteggio minimo per il superamento è 21/30.

2. Prova orale (30 punti): colloquio sulle stesse materie della prova scritta, con verifica delle competenze in:

Lingua inglese

Informatica

Si valuterà anche le capacità critiche e l’attitudine professionale.

3. Valutazione titoli (10 punti): effettuata solo per chi supera l’orale, sulla base di:

Titoli di studio aggiuntivi

sperienze professionali coerenti

Il punteggio massimo complessivo è di 70 punti.

Come presentare domanda

Le domande di partecipazione devono essere inviate esclusivamente online, entro le 23:59 del 10 dicembre 2025, tramite il portale inPA.

È necessario possedere:

Un’identità digitale (SPID, CIE, CNS o eIDAS)

Un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC)

Si consiglia di verificare per tempo la disponibilità dei documenti richiesti per evitare rallentamenti o errori nella trasmissione della candidatura.

Lo sapevi che…?

La figura dell’ispettore di vigilanza è strategica per il controllo della regolarità nei luoghi di lavoro. Oltre a verificare il rispetto delle norme previdenziali e assicurative, svolge anche un ruolo chiave nella prevenzione del lavoro sommerso, degli infortuni e delle frodi ai danni degli enti pubblici. Un incarico tecnico ma anche ad alto impatto sociale.

FAQ – Domande frequenti