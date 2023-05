L'annuncio della società

Condivisione account Netflix in Italia, si cambia. La società ha annunciato che limiterà la possibilità di condividere gli account alle persone che non vivono nello stesso nucleo domestico anche in Italia. L’azienda aveva anticipato questa svolta già mesi fa, soprattutto per allinearsi alle misure già adottate in Canada, Nuova Zelanda, Portogallo, Spagna e vari paesi latinoamericani.

Condivisione account Netflix, come aggiungere utente extra

Cosa deve fare chi sceglie di aggiungere un utente extra, pagando 4,99 euro in più al mese, e trasferire un profilo esistente al nuovo account appena creato? Ecco una guida passo passo sia per il titolare dell’account sia per l’utente extra (o i due utenti extra nel caso del piano Premium di Netflix).

Condivisione account Netflix, come aggiungere utente extra, i passaggi

L’aggiunta di uno slot per utente extra su Netflix comporta 3 passaggi per il titolare dell’account, da seguire in questo preciso ordine: Acquisto di uno slot per utente extra – Invito dell’utente extra – Creazione del nuovo account legato al principale

Il primo passaggio consiste nell’acquisto di uno slot per utente extra. È sufficiente recarsi nelle impostazioni del proprio account su Netflix e selezionare la voce Acquista uno slot per utente extra. Qui Netflix vi presenterà il nuovo totale dell’abbonamento mensile composto dal costo del vostro piano + l’utente extra a 4,99 euro al mese (22,98 euro al mese nel caso di piano Premium con un utente extra) e non dovrete far altro che selezionare Attiva utente extra.

A questo punto Netflix vi chiederà di inserire il nome e l’indirizzo email dell’utente extra e il vostro nome, così da inviare la comunicazione allo stesso con la procedura da seguire. In questa sede dovete anche decidere se trasferire un profilo esistente o se permettere all’utente extra di creare un nuovo profilo. Alla domanda Quale profilo deve utilizzare? selezionate il profilo esistente che volete trasferire per offrirlo all’utente extra.

L’invito per utente extra

L’utente extra riceverà una mail da Netflix con le informazioni per accettare l’invito del titolare dell’account e l’opzione per trasferire un profilo o iniziare da zero:

– Selezionate Inizia per aprire una pagina del browser web;

– Selezionate Avanti;

– Impostate un account di utente extra creando una password e selezionate Avanti;

– Date un nome al profilo e selezionate Avanti per terminare di impostare l’account.

