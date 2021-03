Hai diritto al contributo a fondo perduto del DL Sostegni? Come scoprirlo

25/03/2021

Quali sono i requisiti per accedere al contributo a fondo perduto del DL Sostegni? Su Irpef.info un calcolatore online gratuito. Il Decreto Sostegni prevede un contributo a fondo perduto in favore di imprese e Partite IVA che hanno subito le conseguenze economiche dell’emergenza Covid-19. Le istanze vanno inviate dal 30 marzo al 28 maggio all’Agenzia delle Entrate, anche con l’ausilio di un intermediario, tramite i canali telematici dell’Agenzia o la piattaforma web. Il contributo, come spiegato su Altalex.com, può essere richiesto «dai soggetti esercenti attività d’impresa, arte e professione e di reddito agrario, titolari di partita Iva residenti o stabiliti nel Territorio dello Stato, che nel secondo periodo di imposta precedente al periodo di entrata in vigore del decreto (per la gran parte dei soggetti si tratta dell’anno 2019) abbiano conseguito un ammontare di ricavi o di compensi non superiore a 10 milioni di euro» o «dagli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, in relazione allo svolgimento di attività commerciali» Due i requisiti: «aver conseguito nel 2019 ricavi o compensi non superiori a 10 milioni di euro», «l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2020 è inferiore almeno del 30% dell’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del 2019». Ora, su Irpef.info c’è un calcolatore online gratuito che aiuta a capire se si abbia diritto o meno a percepire il contributo; quale sia l’importo eventualmente spettante; quale sia la media mensile e il calo di fatturato da considerare sulla base dei quali fare domanda. Bisogna inserire solo tre dati: la qualificazione giuridica; l’importo del fatturato 2019 e l’importo del fatturato 2020. Cliccare qui per accedere al calcolatore su Iperf.info

