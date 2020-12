È successo a Chicago (Stati Uniti d'America)

Chicago, Stati Uniti d’America. Una coppia, che si sarebbe dovuta sposare prima che la pandemia di Covid-19 non le rovinasse i piani, ha deciso di annullare il banchetto nuziale per utilizzare i soldi in favore dei bisognosi.

Emily Bugg e Billy Lewis, infatti, avevano in programma l’organizzazione di una grande festa, piena di familiari e amici, ma a causa del coronavirus non hanno potuto realizzare il loro sogno conviviale.

Quindi, anziché provare a riorganizzare il banchetto, la coppia ha deciso di sposarsi il mese scorso in municipio con un solo fotografico al seguito. Pertanto, non dovendo più pagare per il ricevimento, i due non hanno preteso da Big Delicious Planet, l’azienda che si sarebbe dovuta occupare del catering, la cauzione da 5mila dollari (circa 4.100 euro) ma di trasformarla in cibo per il Giorno del Ringraziamento per le persone bisognose.

Emily Bugg alla CNN ha raccontato: «Nel grande schema delle cose, annullare un matrimonio non è la cosa peggiore che possa accadere. Siamo felici di esserci sposati e siamo così felici di potere aiutare gli assistiti di Thresholds (un’associazione di volontariato, n.d.r.) ad avere un pasto per il Ringraziamento».

Insieme, quindi, la coppia e l’azienda di catering hanno messo insieme 200 pasti che sono andati a chi ha gravi disturbi mentali e a chi soffre di dipendenza da sostanze stupefacenti.

Tra l’altro, si tratta di ua causa che sta a cuore di Emily, perché lavora per Thresholds, fornitore di servizi di salute mentale senza scopo di lucro a Chicago che aiuta le persone con condizioni quali il disturbo bipolare, la schizofrenia e la depressione.