Coprifuoco dalle 22 alle 5, così nella bozza del DPCM

Redazione di

03/11/2020

Il coprifuoco scatterà in tutta Italia dalle 22. Questo è quanto previsto da una bozza del DPCM con le misure anti Covid-19, al momento allo studio del Governo Conte. Stando a quanto si apprende, dalle 22 alle 5 saranno consentiti «esclusivamente gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, da situazioni di necessità ovvero per motivi di salute». Inoltre, c’è la raccomandazione per «tutte le persone fisiche, per tutto larco della giornata, di non spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, salvo che per esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi». Il Governo Conte sta, quindi, limando il testo del DPCM da sottoporre alle Regioni. L’esecutivo vuole chiudere il discorso entro questa sera.

