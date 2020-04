I dati della Protezione Civile

Angelo Borrelli, capo del Dipartimento della Protezione Civile, ha aggiornato i dati dell’epidemia di coronavirus in Italia.

POSITIVI: I positivi al coronavirus oggi nel nostro Paese sono 105.418, 1.127 in più rispetto a ieri.

GUARITI: Da ieri ci sono 962 persone guarite in più. Da inizio crisi i guariti sono 38.092, ha specificato Borrelli.

VITTIME: Sono 21.645 le vittime in Italia da Covid-19 da inizio emergenza: 578 nelle ultime 24 ore.

RICOVERATI: «Nelle terapie intensive sono attualmente ricoverati 3.079 pazienti, 107 in meno rispetto a ieri», ha affermato Borrelli. Dei 105.418 attualmente positivi, 27.643 sono ricoverati con sintomi, 3.079 in terapia intensiva e 74.696 si trovano in isolamento domiciliare.