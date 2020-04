I dati della Protezione Civile

Angelo Borrelli, capo del Dipartimento della Protezione Civile, ha aggiornato i dati sull’epidemia di coronavirus in Italia.

CONTAGIATI: Sono 93.187 i pazienti positivi al Covid-19, 1.941 in più rispetto a ieri, domenica 5 aprile. Ieri i positivi al Covid 19 erano 91.246.

GUARITI: Sono 22.837 le persone guarite dal coronavirus Covid-19. Da ieri sono guarite, quindi, 1.022 persone.

DECEDUTI: «Oggi registriamo 636 nuovi deceduti». Lo ha detto Borrelli. Il numero delle vittime è di nuovo in crescita di 111 decessi rispetto a ieri con 525 morti. Il numero totale delle vittime è 16.523.

RICOVERATI: Cala ancora il numero delle persone in terapia intensiva. Delle 132.547 persone contagiate dal coronavirus, 28.976 sono ricoverate con sintomi, 27 in più di ieri, 60.313 si trovano in isolamento domiciliare e 3.898 in terapia intensiva, 79 in meno di ieri.