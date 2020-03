Barbara Palombelli al suo posto?

Anche il noto giornalista Nicola Porro, conduttore del programma di Mediaset Quarta Repubblica, è risultato positivo al Coronavirus. La puntata prevista per stasera su Retequattro potrebbe essere condotta da Barbara Palombelli oppure saltare.

Intanto, non sono per niente rassicuranti le parole pronunciate dall’infettivologo Massimo Galli, primario dell’ospedale Sacco di Milano, a SkyTg24: «Seguendo i dati dall’esterno, mi vien fatto di dire che purtroppo siamo solo all’inizio. E questo perché, dal punto di vista numerico, giovedì – venerdì scorso la nostra situazione era analoga a quella di Wuhan il 25 – 26 di gennaio. La condizione è diversa per un motivo: a Wuhan la concentrazione di 11 milioni di persone è in un’area molto più ristretta rispetto alla Lombardia, che ne ha 10 milioni molto più dispersi, ma con le sue aree metropolitane fitte».

Ciò significa «che la possibilità di diffusione dell’infezione è reale, se non ti dai da fare per fermarla. Da noi come a Wuhan – ha aggiunto Galli – l’infezione ha circolato sottotraccia per un periodo piuttosto lungo, 3-4 settimane nell’area del Lodigiano». «Abbiamo una serie di decessi che ti fanno pensare che il problema ci stia proprio premendo addosso in modo evidente» ha proseguito l’infettivologo.

