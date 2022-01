Corsa al Quirinale ad ostacoli. Come previsto, quanto accaduto nella quinta votazione sta causando conseguenze all’interno della coalizione di centrodestra.

Il ‘flop’ della Casellati

Maria Elisabetta Casellati, infatti, ha ottenuto 382 voti: quindi, ci sono stati ben 71 franchi tiratori. Lega e Fratelli d’Italia hanno subito provveduto a comunicare che tutti rispettivi grandi elettori hanno votato per la candidata ufficiale del centrodestra.

Parla Giorgia Meloni

In una nota, la presidente di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, ha dichiarato che il suo partito, “anche alla quinta votazione, si conferma granitico e leale. Anche la Lega tiene. Non così per gli altri”.

Inoltre, per la Meloni, “c’è chi in questa elezione, dall’inizio ha apertamente lavorato per impedire la storica elezione di un presidente di centrodestra. Le decine di milioni di italiani che credono in noi non meritano di essere trattati così. Occorre prenderne atto, e ne parlerò con Matteo Salvini, per sapere cosa ne pensa”.

Miccichè Grande elettore e i franchi tiratori

Sul fronte Forza Italia, su cui gravano i sospetti sulla presenza di franchi tiratori nello stesso partito della Casellati, da segnalare le forti parole di Gianfranco Micciché, presidente dell’Assemblea Regionale Siciliana e coordinatore degli azzurri nell’isola.

Micciché ha detto: “La verità che non riesco a trovare alternative al bis di Mattarella. Ora basta con le trattative, è ridicolo continuare a fare nomi. Chiudiamo su Mattarella”. In pratica, la stessa idea di Matteo Renzi, leader di Italia Viva.

Pronti a chiedere un sacrificio a Mattarella

“Chiudiamola questa partita, e anche velocemente ed evitiamo di far fare brutta figura agli italiani e all’Italia tutta”, ha detto il politico siciliano ad Adnkronos.

“Tutto nasce da un inizio sbagliato – ha proseguito – Non c’è come uscirne, il Capo dello Stato deve essere di nuovo Mattarella”.

“A questo punto basta continuare con le trattative e continuare a dare nomi – ha continuato – è davvero ridicolo, ripeto, va cambiato il metodo, altrimenti si continua a segare persone diverse”.

Per Micciché, quindi, bispgna trovare “una soluzione o si passi velocemente a Mattarella, stiamo facendo una pessima figura. Invito Berlusconi di dire chiaramente che bisogna chiudere su Mattarella e poi se ne parla”.