Voto anche per Claudio Baglioni

Come ieri e come prevedibile, la seconda votazione per l’elezione del nuovo Presidente della Repubblica terminerà con una fumata nera.

Anche stasera una valanga di schede bianche. Tra i nomi politici che hanno ottenuto consensi: Paolo Maddalena, Sergio Mattarella, Pier Luigi Bersani, Ettore Rosato, Luigi Manconi, Mario Segni, Roberto Cassinelli, Giancarlo Giorgetti, Marta Cartabia, Gianni Letta, Pier Ferdinando Casini e Giuseppe Moles.

Tra i nomi politici: Alberto Angela (come ieri), Alessandro Barbero, Al Bano, Dino Zoff, Claudio Baglioni e Nicola Gratteri. Durante lo spoglio, inoltre, un voto è andato anche a Nino Di Matteo, magistrato e componente laico del Consiglio Superiore della Magistratura (CSM). Ce n’è stato uno per Claudio Lotito, presidente della Lazio.

E ancora: alcuni voti per Silvio Berlusconi. Alcuni voti anche al deputato Eugenio Sangregorio, dell’Unione Sudamericana Emigrati Italiani, eletto nel 2018. Un voto a Mauro Corona e un voto a Enrico Chiapponi, uno degli ultimi reduci della campagna di Russia, alpino del battaglione Gemona.